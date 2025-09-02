سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"

سوزان شاركت متابعيها صورتين تجمعها بزيدان، إحداهما حديثة والأخرى من كواليس مسلسل "نهاية رجل شجاع"، وأرفقتهما بكلمات جاء فيها: "كل عام وأنت الرجل الشجاع صاحب المواقف الثابتة والرؤية الثاقبة.. وصاحب التاريخ العريق في الفن والحياة بخير".اختيارها لصورة من المسلسل لم يكن عابرًا، إذ شكّل العمل الذي عُرض عام 1994 إحدى أبرز محطات الدراما والعربية، واستند إلى رواية الأديب حنّا مينه، وكتب نصه الدرامي حسن م. ، فيما تولى إخراجه نجدت أنزور.المسلسل الذي قدّم فيه أيمن زيدان شخصية "مفيد الوحش"، شارك في بطولته عدد من كبار النجوم، بينهم منى واصف، فضة، المصري، بسام كوسا، ، وهالة شوكت. وقد حفر بصمته في ذاكرة المشاهدين بفضل رمزيته عن مقاومة الظلم الاجتماعي والسياسي، ليبقى واحدًا من أيقونات الدراما حتى .