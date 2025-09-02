الأخبار
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

فن

2025-09-02 | 05:38
2025-09-02 | 05:38
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

عادت الفنانة السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي احمد الحلو الى دمشق، بعد انقطاع عن البلد.

وفي التفاصيل، شاركت ديما بياعة مجموعة من القصص المصورة "ستوريز" عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، وظهرا وهما يستعدان السفر الى دمشق من المطار في دبي، مكان اقامتهما.

وبدت السعادة ظاهرة على وجه ديما وزوجها احمد الحلو، كما عبران عن فرحتهما لتحقق هذه الزيارة.

وكشفت بياعة في الفيديوهات التي شاركتها عبر "انستغرام"، لقائها بالفنانة صفاء سلطان، حيث أعربت عن سعادتها باللقاء معها ومطلقة عليها لقب "اخت رجال".

وفي فيديوهات أخرى ظهرت بياعة وسلطان وهما تتجولان من داخل احد استديوهات تصوير البرامج.

وفي سياق آخر، تناقلت الصفحات الفنية اخبارا تفيد بأن عودة بياعة الى سوريا من الامارات العربية المتحدة، جاءت بعد انضمامها رسمياً إلى فريق عمل مسلسل "عيلة الملك" تحت إدارة المخرج محمد عبد العزيز.

وستلعب ديما بياعة دوراً رئيسياً في المسلسل، وهو الدور الذي كانت منوطاً بزميلتها أمل عرفة، والتي اعتذرت عن المشاركة في وقت سابق.

يذكر أن آخر مشاركة للممثلة ديما بياعة في الدراما السورية كانت قبل موسمين، وذلك من خلال الجزء السادس من مسلسل "صبايا".

لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها
لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها

أعلنت الفنانة مرام البلوشي ​زواجها للمرة الثانية، بعد 3 أشهر من إعلانها الطلاق من زوجها السابق حسين الصالح بعد زواج استمر أكثر من 20 عاماً.

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"
سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلاد مواطنها النجم أيمن زيدان التاسع والستين برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها

ظهر الفنان التركي باريش أردوتش في استراحة عائلية بعيدًا عن أجواء تصوير مسلسله الجديد، حيث التقطته عدسات الصحافة على شاطئ ألاجاتي برفقة زوجته غوبسي أوزاي وابنتهما "جان آسيا".

