ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

وفي التفاصيل، شاركت ديما بياعة مجموعة من القصص المصورة "ستوريز" عبر صفحتها الشخصية على " "، وظهرا وهما يستعدان السفر الى من في دبي، مكان اقامتهما.

وبدت السعادة ظاهرة على وجه ديما وزوجها احمد الحلو، كما عبران عن فرحتهما لتحقق هذه الزيارة.

وكشفت بياعة في الفيديوهات التي شاركتها عبر "انستغرام"، لقائها بالفنانة صفاء ، حيث أعربت عن سعادتها باللقاء معها ومطلقة عليها لقب "اخت رجال".

وفي فيديوهات أخرى ظهرت بياعة وسلطان وهما تتجولان من داخل احد استديوهات تصوير البرامج.

وفي سياق آخر، تناقلت الصفحات الفنية اخبارا تفيد بأن عودة بياعة الى من المتحدة، جاءت بعد انضمامها رسمياً إلى فريق عمل مسلسل "عيلة الملك" تحت إدارة المخرج .

وستلعب ديما بياعة دوراً رئيسياً في المسلسل، وهو الدور الذي كانت منوطاً بزميلتها أمل عرفة، والتي اعتذرت عن المشاركة في وقت سابق.

يذكر أن آخر مشاركة للممثلة ديما بياعة في الدراما كانت قبل موسمين، وذلك من خلال الجزء السادس من مسلسل "صبايا".