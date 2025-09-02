زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع

وفي التفاصيل، تحدثت خلال اللقاء عن الموقف الذي تعرض له زوجها الفنان السوري بعد تصريحه حول الأوضاع في ، حيث قال حينها: "السوريون كلهم، بكل أطيافهم وتكويناتهم، يرفضون هذا الواقع.. كله مستغرب ماذا يجري في سوريا؟ هناك إشارة استفهام كبيرة: ليش هيك عم بيصير؟ مين المسؤول؟ وإمتى رح ترجع سوريا مثل ما كانت؟.

وأضاف: طوال حياتنا عايشين ولا نعرف التفرقة بين الناس، لكننا نعيش في ظرف غير صحي وغير معروف.

وردت زينة بأنها التقت بالرئيس السوري وكان لطيفا، ومازحها خلال اللقاء حول تصريح زوجها عابد فهد، مضيفةً، أنه دائما رأي القيادة صاحبة القرار يكون مختلفا عن الحاشية، وانه "الآن لم يعد كما كان قبل في ان نقول هو منيح بس الحاشية مش منيحة".

وأوضحت يازجي تفاصيل اللقاء الذي تم معهما واثار الجدل بأنه حدث خلال حضورهما على الريد كاربت، وكانا حينها في عجلة من امرهما.

وقالت يازجي ممازحة "حدا فيه عالحجاج، انتبهوا يا بني امية يرضى عليكن".

وأضافت الإعلامية أن السؤال كان موجها لها عن سوريا، حينها قرر عابد أن يتدخل من اجل استعجال الامر، وانه حينما ذكر "بدنا نرجع متل قبل"، كان يقصد انه في سوريا ليس هناك طائفية، وانها كانت على علم بما يقصده زوجها كونه الحديث اليومي بينهما، وحرصاً منها على توصيل الفكرة بحقيقتها اضطرت الى التدخل وتوضيح فكرة زوجها.