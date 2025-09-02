نقل المايسترو سليم سحاب الى المستشفى.. وهذا وضعه الصحي

ويقود سحاب مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" الذي أطلقته قبل أشهر، بهدف اكتشاف المواهب الغنائية في أنحاء الجمهورية، ودعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني.

أعلن سليم سحاب عن تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وترتب على ذلك تأجيل جولته المقررة إلى إقليم القناة وشمال وجنوب لاكتشاف المواهب الغنائية ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني".

وكتبت الصفحة الرسمية للمايسترو على " ": "أُعلن عن تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، بعد تعرض المايسترو لوعكة صحية مفاجئة".

وعن سبب الوعكة الصحية، قال القائمون على الصفحة: "جاء قرار التأجيل بعد تعرض المايسترو لوعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن الإرهاق الشديد والضغوط المتواصلة، وقد استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته".

وتابعت الصفحة: "نصحه الأطباء بالراحة التامة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للجولة فور تماثله للشفاء".