نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!

نادين، المعروفة بجرأتها وصراحتها، لم تلتزم الصمت حيال التحذير، بل واجهته بنبرة ساخرة لاقت تفاعلاً كبيراً. فقد نشرت عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام عبارة قصيرة لكنها حملت الكثير من المعاني: "ليه نحنا مسترجايين نفكّن أصلاً؟!"، في إشارة واضحة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون منذ سنوات.
أثار الفنان الكويتي علي كاكولي قلق جمهوره، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء مقابلة تلفزيونية، حيث شعر بدوار وتعب واضح في منتصف الحوار، في وقت واصلت فيه المذيعة طرح الأسئلة بنبرة مازحة.
بعد فترة طويلة في المحاكم، أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً نهائياً ببراءة المغنية الأميركية كاردي بي من تهمة الاعتداء والضرب التي رفعتها ضدها حارسة أمن سابقة تدعى إيماني إليس، والتي طالبت بتعويض قدره 24 مليون دولار.
فقدت الساحة الثقافية السعودية، مساء الثلاثاء، القاص والأديب جبير المليحان. رحل أحد روَّاد القصة القصيرة في المملكة، ومؤسس "شبكة القصة العربية" التي احتضنت آلاف القاصين العرب منذ ربع قرن.