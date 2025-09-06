الأخبار
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

فن

2025-09-06 | 05:02
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
Aljadeed
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

أعلن الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه على "فيسبوك" عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بتحريف تصريحاته واقتطاعها من سياقها.

 

وأوضح عطية أنه لا يمانع المزاح أو التعليقات الساخرة، لكنه شدد على رفضه تحويل كلامه إلى تصريحات ملفقة، يتم نشرها بهدف جذب التفاعل والتعليقات المسيئة، مؤكّدًا أنه سيلجأ إلى القضاء بعدما تخطّى الأمر حدود المزاح.

وكان عطية قد أثار جدلًا واسعًا خلال ظهوره الأخير في برنامج "كيد النسا" عبر قناة Ltv، حيث أطلق مجموعة تصريحات طريفة حملت أبعادًا غير متوقعة.

فعندما طُرح عليه سؤال افتراضي حول إمكانية الظهور في موقف حميمي على المسرح مع فنان مثل راغب علامة، أجاب ممازحًا أنه قد يكتفي بالصراخ معبّرًا عن إعجابه، مضيفًا أنه لو كان امرأة ربما لا يتردد في نشر صور بالمايوه غير آبه بالانتقادات.

كما فاجأ الجمهور حين سُئل عن تفضيله أن يكون هيفاء وهبي أو روبي، ليجيب: "ولا دي ولا دي، أحب أكون فيروز"، موضحًا أن صوت السيدة فيروز كان نافذته لاكتشاف لبنان منذ طفولته، وأنها تمكنت من تعريف العالم ببلدها من خلال أغانيها حتى قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي
04:56

ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي

زار الفنان اللبناني ملحم زين وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي يوم السبت 6 أيلول 2025 في مقر الوزارة ببيروت، حيث جرى البحث في واقع المدارس الرسمية والتحديات التي تعترضها، إلى جانب الخطط المطروحة لتعزيز التعليم الرسمي والنهوض به.

04:56

ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي

زار الفنان اللبناني ملحم زين وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي يوم السبت 6 أيلول 2025 في مقر الوزارة ببيروت، حيث جرى البحث في واقع المدارس الرسمية والتحديات التي تعترضها، إلى جانب الخطط المطروحة لتعزيز التعليم الرسمي والنهوض به.

إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين
04:48

إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مجموعة صور عبر حسابها على "إنستغرام"، خلال تواجدها في الساحل الشمالي، حيث ظهرت برفقة الفنانة ليلى علوي، المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة أنغام.

04:48

إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مجموعة صور عبر حسابها على "إنستغرام"، خلال تواجدها في الساحل الشمالي، حيث ظهرت برفقة الفنانة ليلى علوي، المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة أنغام.

أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات
04:39

أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات

في أول إطلالة إعلامية لها بعد غياب دام عشر سنوات، وبعد قرارها خلع الحجاب مؤخرًا، كشفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن إصابتها بمرض السرطان في فترة سابقة من حياتها، مؤكدة أنها لم تُفصح حينها عن الأمر، واستمرت في الغناء رغم معاناتها الصحية.

04:39

أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات

في أول إطلالة إعلامية لها بعد غياب دام عشر سنوات، وبعد قرارها خلع الحجاب مؤخرًا، كشفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن إصابتها بمرض السرطان في فترة سابقة من حياتها، مؤكدة أنها لم تُفصح حينها عن الأمر، واستمرت في الغناء رغم معاناتها الصحية.

ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي
04:56
إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين
04:48
أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات
04:39
"سفيرة السلام" بلا صفة أممية.. حقيقة تكريم منى واصف في جامعة دمشق
07:11

