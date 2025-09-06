محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

وأوضح عطية أنه لا يمانع المزاح أو التعليقات الساخرة، لكنه شدد على رفضه تحويل كلامه إلى تصريحات ملفقة، يتم نشرها بهدف جذب التفاعل والتعليقات المسيئة، مؤكّدًا أنه سيلجأ إلى بعدما تخطّى الأمر حدود المزاح.

وكان عطية قد أثار جدلًا واسعًا خلال ظهوره الأخير في برنامج "كيد النسا" عبر Ltv، حيث أطلق مجموعة تصريحات طريفة حملت أبعادًا غير متوقعة.

فعندما طُرح عليه سؤال افتراضي حول إمكانية الظهور في موقف حميمي على المسرح مع فنان مثل ، أجاب ممازحًا أنه قد يكتفي بالصراخ معبّرًا عن إعجابه، مضيفًا أنه لو كان امرأة ربما لا يتردد في نشر صور بالمايوه غير آبه بالانتقادات.

كما فاجأ الجمهور حين سُئل عن تفضيله أن يكون أو ، ليجيب: "ولا دي ولا دي، أحب أكون فيروز"، موضحًا أن صوت السيدة فيروز كان نافذته لاكتشاف منذ طفولته، وأنها تمكنت من تعريف ببلدها من خلال أغانيها حتى قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.