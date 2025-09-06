الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حلا الترك تنزعج من طلب غناء &quot;بنيتي الحبوبة&quot; بطريقة طريفة
حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة
A-
A+

حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة

فن

2025-09-06 | 10:17
حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حلا الترك تنزعج من طلب غناء "بنيتي الحبوبة" بطريقة طريفة

أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو طريف، ظهرت فيه وهي تُعبّر بملامح وجهها وحركاتها عن انزعاجها في حال طلب منها أحدهم غناء أغنية طفولتها الشهيرة "بنيتي الحبوبة".

الفيديو لاقى انتشارًا سريعًا بين المتابعين الذين رأوا فيه مزيجًا من الطرافة والعتب، خصوصًا أن الأغنية شكّلت علامة فارقة في بداياتها الفنية.

في موازاة ذلك، تداول رواد المنصات مقطعًا آخر من حفل تخرج حلا الترك، حمل عنوان "حلا الترك تنتقم من والديها على طريقتها الخاصة". فقد وجّهت خلال كلمتها في الحفل رسالة شكر مؤثرة لعمتها، معتبرة أنها كانت السند الحقيقي والداعم الأكبر لها في وقت احتاجت فيه لذلك، من دون أن تذكر والديها، المنتج البحريني محمد الترك والفنانة منى السابر، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة مبطنة تعكس الخلافات العائلية التي شغلت الإعلام لسنوات.

خطوة حلا الترك في التعبير عن مواقفها بهذه الطريقة تزامنت مع عودة الحديث عن شخصيتها المستقلة ورغبتها في رسم مسارها بعيدًا عن ظل الخلافات العائلية القديمة. وبين الطرافة التي ظهرت في الفيديو الأول والرسائل الضمنية في حفل التخرج، بدا واضحًا أن حلا الترك تسعى لتوجيه صورتها الفنية والشخصية بشكل جديد، يعكس نضجها وتحكمها بما تريد أن يظهر للناس.

اقرأ ايضا في فن

زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!
10:26

زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!

يتجه الثنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو إلى إقامة حفل زفاف استثنائي نهاية الشهر، وسط أجواء من السرية التامة.

10:26

زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!

يتجه الثنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو إلى إقامة حفل زفاف استثنائي نهاية الشهر، وسط أجواء من السرية التامة.

رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها
10:13

رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها

ردّت الممثلة السورية رنا ريشة على التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول عدم دعم زوجها، المخرج السوري محمد عبد العزيز، لها ومنحها أدوار البطولة المطلقة في أعماله.

10:13

رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها

ردّت الممثلة السورية رنا ريشة على التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول عدم دعم زوجها، المخرج السوري محمد عبد العزيز، لها ومنحها أدوار البطولة المطلقة في أعماله.

محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
05:02

محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

أعلن الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه على "فيسبوك" عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بتحريف تصريحاته واقتطاعها من سياقها.

05:02

محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته

أعلن الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه على "فيسبوك" عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بتحريف تصريحاته واقتطاعها من سياقها.

اخترنا لك
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!
10:26
رنا ريشة ترد على شائعات غياب دعم زوجها
10:13
محمد عطية يعلن مقاضاة صفحات حرّفت تصريحاته
05:02
ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي
04:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025