اول ظهور لـ دانييلا رحمة يكشف حملها بطفلها الاول بشكل واضح

وفي التفاصيل، شاركت صورة لها، التقطتها بنفسها وأظهرت بوضوح بطنها المنتفع، بعد فترة على إعلانها وزوجته الفنان السوري انتظارهما لطفلهما الأول، والمتوقع أن يكون "ولد".

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل الجمهور، الذين راحوا يباركون لها ومتمنين لها أن تستقبل طفلها الأول بصحة جيدة.