اول ظهور لـ دانييلا رحمة يكشف حملها بطفلها الاول بشكل واضح

وفي التفاصيل، شاركت دانييلا رحمة صورة لها، التقطتها بنفسها وأظهرت بوضوح بطنها المنتفع، بعد فترة على إعلانها وزوجته الفنان السوري ناصيف زيتون انتظارهما لطفلهما الأول، والمتوقع أن يكون "ولد".
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل الجمهور، الذين راحوا يباركون لها ومتمنين لها أن تستقبل طفلها الأول بصحة جيدة.
A post shared by daniella rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
هاجمت الفنانة العالمية أنجلينا جولي، ازدواجية المعايير "الوقحة" في التعاطي مع الأشخاص حول العالم، والنظر إلى حقوقهم وفق جنسياتهم، في سلوك دولي تراكمي أدّى إلى نكبات إنسانية ومقتل كمّ هائل من الأرواح البشرية.
أثارت الفنانة داليا البحيري، جدلاً بين الجمهور حول حالتها الصحية بعد إعلانها قبل أيام عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من الموت بأعجوبة، إضافة الى كشفها عن مرورها بعدد من الأزمات الصحية منذ بداية العام الحالي.
أحدثت وفاة رجل الأعمال التركي خالد يوكاي صدمة كبيرة في تركيا، بعدما عُثر على جثمانه غريقًا في البحر عقب اختفائه 30 يومًا أثناء إبحاره بيخته الخاص. التحقيقات أشارت إلى اصطدام سفينة بقاربه، وتم توقيف القبطان بتهمة الإهمال.