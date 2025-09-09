حياة الفهد تدخل في غيبوبة! هذا ما تم كشفه

إلّا أن رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه، خالد الراشد، أوضح أن حالتها الصحية مستقرة وأنها لا تزال تحت أجهزة العناية المركزة منذ تعرضها لعارض صحي قبل أكثر من شهر.
وأكد الراشد أن الفهد تتلقى العلاجات اللازمة، مشيراً إلى أن وضعها لم يشهد أي تدهور جديد، وأن حالتها الصحية تحظى بمتابعة دقيقة من وزيري الصحة والإعلام إلى جانب الطاقم الطبي المشرف.
كما كشف أنه في حال عدم توافر العلاج اللازم داخل الكويت، فإن خطة نقلها عبر الإخلاء الطبي إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الخارج لا تزال قائمة، على أمل أن يشهد وضعها تحسناً في الفترة المقبلة
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.
كشف الفنان اللبناني جورج شلهوب عن تعرض حسابه الشخصي على تطبيق واتساب للاختراق، محذرًا من محاولات نصب واحتيال تتم باسمه.
بعد أن أثارت تصريحاتها السابقة جدلاً واسعاً بهجومها على الفنان اللبناني فضل شاكر، عادت الممثلة نادين الراسي لتعتذر علناً، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها.