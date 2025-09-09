حياة الفهد تدخل في غيبوبة! هذا ما تم كشفه

إلّا أن للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه، الراشد، أوضح أن حالتها الصحية مستقرة وأنها لا تزال تحت أجهزة العناية المركزة منذ تعرضها لعارض صحي قبل أكثر من شهر.

وأكد الراشد أن تتلقى العلاجات اللازمة، مشيراً إلى أن وضعها لم يشهد أي تدهور جديد، وأن حالتها الصحية تحظى بمتابعة دقيقة من وزيري الصحة والإعلام إلى جانب الطاقم الطبي المشرف.

كما كشف أنه في حال عدم توافر العلاج اللازم داخل ، فإن خطة نقلها عبر الإخلاء الطبي إلى أحد في الخارج لا تزال قائمة، أن يشهد وضعها تحسناً في الفترة المقبلة