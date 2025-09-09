جورج شلهوب يعلن قرصنة حسابه على واتساب

وفي بيان رسمي، أوضح شلهوب أن المخترق بدأ بإرسال رسائل إلى عدد من جهات الاتصال يطلب فيها تحويل أموال، مؤكدًا أن هذه الرسائل لا تمت له بصلة.
ودعا الفنان جميع أصدقائه ومعارفه إلى عدم التجاوب مع أي طلبات مالية أو رسائل تصدر عن حسابه على واتساب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يعمل على استعادة حسابه وتأمينه.
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.
بعد أن أثارت تصريحاتها السابقة جدلاً واسعاً بهجومها على الفنان اللبناني فضل شاكر، عادت الممثلة نادين الراسي لتعتذر علناً، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها.
طمأن عبدالله رئيس، شقيق الفنانة رنا رئيس، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث خضعت لعملية جراحية استكشافية، على خلفية تعرضها لنزيف حاد ناتج عن إجهاض جنينها الأول.