هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها

وأوضحت أنها لم تكن ترغب في معرفة جنس الجنين طوال فترة الحمل، مفضلة أن يكون الأمر مفاجأة عند الولادة، لكن مضاعفات صحية في الشهر السابع دفعتها لاكتشافه.
وأضافت أنها كانت تفكر في أسماء أخرى مثل "غدير" أو "أثير"، لتنسجم مع اسم ابنتها الثانية "عبير"، غير أن أسرتها لم تتقبل هذه الأسماء. وأكدت أن زوجها هو من أصر على أن تُسمى الطفلة "هند" تعبيراً عن محبته الكبيرة لها.
حليمة بولند، خلال البث المباشر، مازحت البلوشي بسؤالها: "ليش سميتي مولودتك الثالثة هند على اسمك، ليش مو الأولى؟"، في إشارة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هند البلوشي قد أعلنت أخيراً إنجابها مولودتها الثالثة بقولها: "شيخة بنات جيلها شرفت، قرت العين بشوفها ونوّرت"، مضيفةً: "الحمد لله على هند القمر، الحمد لله على أجمل قدر". وظهرت في مقطع مصوّر وهي تحتفل بالمولودة الجديدة، داعية جمهورها لمباركة قدومها.
يُذكر أن البلوشي فاجأت متابعيها مطلع العام الحالي بإعلان زواجها الخامس خلال مشاركتها في حفل joy awards، مؤكدة أن قرارها بالإفصاح عن الزواج جاء بعد قناعة شخصية ورغبة في إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الإعلام. وكانت قد أعلنت في حزيران الماضي عن حملها، لتعود اليوم وتكشف تفاصيل اختيار اسم طفلتها التي حملت اسمها الشخصي