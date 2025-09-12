رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!

سامر نشر عبر خاصية " " على حسابه في " " صورة مع خطيبته الجديدة وكتب: "أنا أحب هبة زكريا"، كما أعاد نشر مقطع فيديو كانت هبة قد شاركته من أغنيته ، معلقًا عليه بالقول: "حبيبتي إنتِ".

الخطوبة أثارت جدلاً واسعًا بعدما ردّت رنا على الخبر بشكل غير متوقع، إذ أعادت عبر حسابها في " " نشر تعديل الحالة الاجتماعية لطليقها، وكتبت تعليقًا لافتًا: "مرة واحد متجوز واحدة عرفي راح خطبها". هذا المنشور أثار عاصفة من التعليقات والانتقادات عبر ، قبل أن تعمد رنا إلى حذفه بعد ساعات.

انفصال رنا وسامر كان قد شغل الوسط الفني سابقًا، إذ ارتبط عام 2020 وشكّلا فنية لافتة قبل أن يعلنا طلاقهما في 2025. وقتها أوضحت رنا أن السبب وراء الانفصال يعود إلى "تراكمات وصدمات متكررة منذ العام الأول للزواج"، مؤكدة أنها تنازلت عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، مع تمسّكها بحقوق ابنها.

كما أشارت في تصريحاتها السابقة إلى أن محاولات طليقها للعودة إليها لم تكن بالمستوى الذي تستحقه، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب أصلًا في الرجوع إليه. وأضافت أنها لا تتواصل مع عائلته بعد الانفصال، وأنها هي من تطلب منه رؤية ابنهما، في وقت رفع فيه دعوى قضائية بحقها بهذا الشأن.

وبين خطوبة سامر المفاجئة وتعليق رنا الصادم، عاد الحديث مجددًا عن أسباب انفصالهما الحقيقي، وسط انقسام واضح بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.