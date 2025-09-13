بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده

شاركت زوجة المخرج طارق العريان، نيكول سعفان، صوراً وفيديوهات من حفل عيد الميلاد، من خلال خاصية "ستوري" عبر صفحتها الشخصية في منصة "انستغرام"، الذي حضره عدد من الفنانين كان على رأسهم الهضبة عمرو دياب، وكذلك أحمد مالك.
يذكر أن المخرج طارق العريان كان قد كشف مؤخراً عن البرومو الخاص بفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي يقدمه من خلال مجموعة من الفنانين من بينهم: عمرو يوسف، وظافر العابدين، وحاتم صلاح، وماجد المصري، وأسماء جلال، وفدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حسن.
تعاون "العريان" مؤخراً مع عمرو دياب في فيديو كليب أغنية "خطفوني"، التي قدمها على طريقة الديو مع نجلته جنا.
في حادث مروع، توفي الممثل والمغني الصيني الشهير يو مينغلونغ عن عمر ناهز 37 عاماً جراء سقوطه من مبنى في العاصمة بكين.
أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان داوود رضوان، بعد مسيرة حافلة قدم فيها العديد من أغاني الفلكلور التي ساهمت في نشر الهوية السورية الغنائية والتراث الشعبي في الوطن العربي.
أُقيمت في صالة السفراء – كازينو لبنان بتاريخ 9 -9 -25 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "إضافة" الدولي، برعاية وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإجتماعية، ,بحضور حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية والإجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية والثقافية.