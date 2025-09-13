بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده

شاركت زوجة المخرج ، نيكول سعفان، صوراً وفيديوهات من ، من خلال خاصية " " عبر صفحتها الشخصية في منصة " "، الذي حضره عدد من الفنانين كان على رأسهم الهضبة ، وكذلك مالك.

يذكر أن المخرج طارق العريان كان قد كشف مؤخراً عن البرومو الخاص بفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي يقدمه من خلال مجموعة من الفنانين من بينهم: ، وظافر ، وحاتم صلاح، وماجد المصري، وأسماء جلال، وفدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حسن.

تعاون "العريان" مؤخراً مع عمرو في فيديو كليب أغنية "خطفوني"، التي قدمها على طريقة الديو مع نجلته جنا.