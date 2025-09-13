معجبة تقتحم حفل الشامي في قرطاج بتونس وتلقي له رسالة غرامية: "بحبك تؤبرني"



وأظهر مقطع فيديو انتشر بسرعة على لحظة قيام بالتقاط وقراءتها أمام الحضور، لكنه لم يكشف عن مضمونها واكتفى بابتسامة خجولة، وهو ما زاد من فضول الجمهور.

المفاجأة كانت حين صرخت إحدى الفتيات من بين الحضور قائلة: " كتبتها بحبك تؤبرني.. أسبوع مش نايمة حتى وصلك الجواب"، لتتحول اللحظة إلى حديث المتابعين الذين تداولوها بشكل واسع عبر المنصات.