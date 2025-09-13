معجبة تقتحم حفل الشامي في قرطاج بتونس وتلقي له رسالة غرامية: "بحبك تؤبرني"

وأظهر مقطع فيديو انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام الشامي بالتقاط الرسالة وقراءتها أمام الحضور، لكنه لم يكشف عن مضمونها واكتفى بابتسامة خجولة، وهو ما زاد من فضول الجمهور.
المفاجأة كانت حين صرخت إحدى الفتيات من بين الحضور قائلة: "أنا اللي كتبتها بحبك تؤبرني.. أسبوع مش نايمة حتى وصلك الجواب"، لتتحول اللحظة إلى حديث المتابعين الذين تداولوها بشكل واسع عبر المنصات.
كشفت والدة الفنانة المصرية رنا رئيس، زينب حسن، أن ابنتها غادرت الآن المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد الأسبوع الماضي.
فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعتها بابنها الشاب سمير، وذلك للمرّة الأولى بعد سنوات من حفاظها على خصوصية أبنائها وإبقائهم بعيدًا عن الأضواء.
تصدر خلال الساعات مقطع فيديو للفنان السوري إسماعيل تمر، يطالب بمقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع.