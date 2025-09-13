احمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد بشأن الممثلين المصريين

وعلّق حلمي على الكلام المنسوب إليه نافياً: "أنا لم أقل هذا الكلام، ولم أعلق على الجدل الدائر أصلاً. أرجو عدم تصديق أي كلام يُكتب أو أي افتراء يُقال. لو كنت أريد التصريح، لكنت نشرته على حساباتي في شبكات التواصل الإجتماعي".
وكان قد أثار الفنان السوري سلوم حداد ضجّة كبيرة بعد تصريحات مثيرة وجّه فيها انتقادًا لأداء الفنانين المصريين في اللغة العربية، معتبرًا أن معظمهم لا يجيدون نطقها بشكل سليم.
وفي مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، قال حداد إن الاستثناء الوحيد كان مع قامات فنية راحلة مثل نور الشريف وعبد الله غيث، اللذين قدّما العربية الفصحى على الشاشة بمستوى رفيع وأداء متقن.
كشفت والدة الفنانة المصرية رنا رئيس، زينب حسن، أن ابنتها غادرت الآن المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد الأسبوع الماضي.
فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعتها بابنها الشاب سمير، وذلك للمرّة الأولى بعد سنوات من حفاظها على خصوصية أبنائها وإبقائهم بعيدًا عن الأضواء.
تصدر خلال الساعات مقطع فيديو للفنان السوري إسماعيل تمر، يطالب بمقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع.