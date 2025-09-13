احمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد بشأن الممثلين المصريين

وعلّق على الكلام المنسوب إليه نافياً: "أنا لم أقل هذا الكلام، ولم أعلق على الجدل الدائر أصلاً. أرجو عدم تصديق أي كلام يُكتب أو أي افتراء يُقال. أريد التصريح، لكنت نشرته على حساباتي في شبكات التواصل الإجتماعي".

وكان قد أثار الفنان السوري ضجّة كبيرة بعد تصريحات مثيرة وجّه فيها انتقادًا لأداء الفنانين المصريين في ، معتبرًا أن معظمهم لا يجيدون نطقها بشكل سليم.

وفي مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، قال حداد إن الاستثناء الوحيد كان مع قامات فنية راحلة مثل نور الشريف وعبد غيث، اللذين قدّما الفصحى على الشاشة بمستوى رفيع وأداء متقن.