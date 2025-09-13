الأخبار
الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته
الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته

فن

2025-09-13 | 14:05
الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته
الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته

تصدر خلال الساعات مقطع فيديو للفنان السوري إسماعيل تمر، يطالب بمقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وفي التفاصيل، شارك إسماعيل تمر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة "انستغرام"، ظهر فيه وهو يوجه رسالة الى الرئيس السوري احمد الشرع، يطالبه فيها برؤيته من اجل عمل ندوة موجهة للشباب السوري.

وقال تمر: "أنا شخص ترك الحفلات من اربع شهور وعم اتواصل مع الأشخاص المعنيين لأعمل ندوة تهدف لإعادة بناء الشعب السوري، شباب سوريا ضايعين محتاجين لأشياء اللي عندي، عندي أفكار جدا بتهمك، أنا بتمنى لقاءك ضروري".

وأضاف الفنان السوري: "حاولت بشتى الطرق ما حدا عم يقبل يوصلني لعندك فأتمنى يوصلك هالفيديو وبتمنى أقعد معك وأحكيلك شوفي براسي وصدقا أنا عندي أشياء رح تهمك وتهم الشارع السوري كشباب، نحن بدنا نوقف معك احتى نرفع اسم سوريا، نحنا ولادك، قلت قبل الرئيس هو الاب والمواطنين هنن اولادو".

وتابع: "فيك تسأل قدي في ناس متأثر من الاشيا اللي بعملها، وانا وهبت كل هالشي من دون فلوس، انا فقط اخدت المسرح ودفعت مصاري، بس تم رفض قدومي على دار الاوبرا".

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى
14:14

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى

كشفت والدة الفنانة المصرية رنا رئيس، زينب حسن، أن ابنتها غادرت الآن المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد الأسبوع الماضي.

14:14

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى

كشفت والدة الفنانة المصرية رنا رئيس، زينب حسن، أن ابنتها غادرت الآن المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد الأسبوع الماضي.

لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة
14:10

لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة

فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعتها بابنها الشاب سمير، وذلك للمرّة الأولى بعد سنوات من حفاظها على خصوصية أبنائها وإبقائهم بعيدًا عن الأضواء.

14:10

لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة

فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعتها بابنها الشاب سمير، وذلك للمرّة الأولى بعد سنوات من حفاظها على خصوصية أبنائها وإبقائهم بعيدًا عن الأضواء.

نقابة الموسيقيين تنعى وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
10:43

نقابة الموسيقيين تنعى وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل .

10:43

نقابة الموسيقيين تنعى وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل .

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى
14:14
لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة
14:10
نقابة الموسيقيين تنعى وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
10:43
احمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد بشأن الممثلين المصريين
10:36

