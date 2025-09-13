الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته

وفي التفاصيل، شارك مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة " "، ظهر فيه وهو يوجه رسالة الى الرئيس السوري ، يطالبه فيها برؤيته من اجل عمل ندوة موجهة للشباب السوري.

وقال تمر: "أنا شخص ترك الحفلات من اربع شهور وعم اتواصل مع الأشخاص المعنيين لأعمل ندوة تهدف لإعادة بناء الشعب السوري، شباب ضايعين محتاجين لأشياء اللي عندي، عندي أفكار جدا بتهمك، أنا بتمنى لقاءك ضروري".

وأضاف الفنان السوري: "حاولت بشتى الطرق ما حدا عم يقبل يوصلني لعندك فأتمنى يوصلك هالفيديو وبتمنى أقعد معك وأحكيلك شوفي براسي وصدقا أنا عندي أشياء رح تهمك وتهم كشباب، نحن بدنا نوقف معك احتى نرفع اسم سوريا، نحنا ولادك، قلت قبل الرئيس هو الاب والمواطنين هنن اولادو".

وتابع: "فيك تسأل قدي في ناس متأثر من الاشيا اللي بعملها، وانا وهبت كل هالشي من دون فلوس، انا فقط اخدت المسرح ودفعت مصاري، بس تم رفض قدومي على دار الاوبرا".