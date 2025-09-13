لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة

وظهرت لجين في الصورة وهي تحتضن ابنها بحب وفخر، حيث بدت ملامح الانسجام والدفء العائلي واضحة بينهما.

وأرفقت لجين الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: "رسالتك عرفتني بمكانتي داخلك.. كل يوم تكبر بقلبي وعيني… كل يوم يزيد فيك وثقتي بك أكثر… من متى تكبر وتحسسني إنك مسؤول عني؟"، لتتابع برسالة مليئة بالحب والحنان: " روح أعمك، مسؤولة عن كل مافيك، أنت أمانة لا يحرمني منكم، وتكونوا لي دائمًا خير وسند وظَهر… الله لا يحرمني اللي أنتو فيها".

هذه الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعي لجين الذين أثنوا على دفء العلاقة العائلية بينها وبين أبنائها، مشيدين بالصدق والعاطفة التي عبّرت عنها الإعلامية في كلماتها، خاصة وأنها من النادر أن تشارك حياتها العائلية بهذا الشكل العلني.