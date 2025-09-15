دينا الشربيني تستعيد ذكرى والدها الراحل بصورة مؤثرة بتقنية الذكاء الاصطناعي

الصورة، التي جاءت ضمن موجة رائجة على مواقع التواصل لتركيب صور تجمع الأحياء بالأحبة الذين غابوا، لاقت صدى واسعًا بين متابعيها، خاصة مع تعليق دينا المؤثر الذي كتبت فيه: "أحلى صورة جاتلي في حياتي… يرحمك يا بابا". كلماتها البسيطة والعفوية لامست قلوب جمهورها، الذين تفاعلوا بكثافة عبر التعليقات، معبّرين عن تعاطفهم معها وداعين لوالدها بالرحمة والمغفرة.

هذا التفاعل أعاد تسليط الضوء على الجانب الإنساني للفنانين، وكيف يمكن لمبادرات بسيطة من جمهورهم أن تترك أثرًا عميقًا في نفوسهم، خصوصًا حين ترتبط بذكريات شخصية وعائلية.

تجدر الإشارة إلى أن دينا الشربيني تُعد واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في السنوات . بدأت مسيرتها الإعلامية في "دريم" ثم انتقلت إلى التمثيل لتثبت موهبتها في أعمال ناجحة مثل مليكة، زي ، وقصر . كما خاضت تجربة السينما في أفلام جماهيرية مثل هيبتا والبعض لا يذهب للمأذون مرتين. بفضل حضورها وأدوارها المتنوعة، استطاعت أن تحجز مكانة خاصة بين نجمات جيلها