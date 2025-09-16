لجين عمران تفاجئ جمهورها بأول ظهور لنجلها سمير

الأخبار
2025-09-16 | 08:16
في خطوة غير معتادة منها، أثارت الإعلامية السعودية البارزة لجين عمران موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت للمرة الأولى صورة تجمعها بابنها الشاب سمير عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام". الصورة، رغم أنها لم تُظهر ملامحه بالكامل، إلا أنها كشفت عن جزء من وسامته ولياقته، ما جعلها تتصدر اهتمامات الجمهور خلال وقتٍ قصير وتحتل المراتب الأولى في مؤشرات البحث.

لطالما عُرفت لجين عمران بفصل صارم بين حياتها الشخصية ومسيرتها الإعلامية، حيث امتنعت لسنوات طويلة عن نشر صور واضحة لأبنائها أو التطرق لتفاصيل حياتها العائلية. لكن منشورها الأخير كسر هذا النهج، وقدم لمتابعيها لمحة نادرة عن علاقتها بأبنائها، وسط حالة من التفاعل الإيجابي والدهشة.

الصورة، التي جمعتها بابنها في لحظة عائلية حميمية، أرفقتها لجين برسالة عاطفية مؤثرة كتبت فيها:"كل يوم تكبر يا قلبي وعيني، كل يوم يزيد فخري فيك وتفاجئني أكثر... أنا اللي مسؤولة عن كل ما فيك إنت وأختك... الله لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم".

الكلمات التي غلفتها مشاعر الأمومة الصادقة، لامست قلوب المتابعين، لا سيما الأمهات، وأعادت التأكيد على الجانب الإنساني والعاطفي في شخصية لجين، التي غالبًا ما تظهر أمام الجمهور بصورة الإعلامية اللامعة.

انهالت التعليقات فور نشر الصورة، وتنوعت بين الإشادة بوسامة الشاب وبين التقدير لطبيعة العلاقة القوية التي تجمع لجين بأولادها. في حين رأى البعض أن ما قامت به الإعلامية يُمثل محاولة للتقرب أكثر من جمهورها، لا سيما أولئك الذين يُبدون فضولاً دائمًا لمعرفة ما يدور خلف الكاميرا.

 

