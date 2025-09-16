لجين عمران تفاجئ جمهورها بأول ظهور لنجلها سمير

لطالما عُرفت بفصل صارم بين حياتها الشخصية ومسيرتها الإعلامية، حيث امتنعت لسنوات طويلة عن نشر صور واضحة لأبنائها أو التطرق لتفاصيل حياتها العائلية. لكن منشورها الأخير كسر هذا النهج، وقدم لمتابعيها لمحة نادرة عن علاقتها بأبنائها، وسط من التفاعل الإيجابي والدهشة.

الصورة، التي جمعتها بابنها في لحظة عائلية حميمية، أرفقتها لجين برسالة عاطفية مؤثرة كتبت فيها:"كل يوم تكبر يا قلبي وعيني، كل يوم يزيد فيك وتفاجئني أكثر... مسؤولة عن كل ما فيك إنت وأختك... لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم".

الكلمات التي غلفتها مشاعر الأمومة الصادقة، لامست قلوب المتابعين، لا سيما الأمهات، وأعادت التأكيد على الجانب الإنساني والعاطفي في شخصية لجين، التي غالبًا ما تظهر أمام الجمهور بصورة الإعلامية اللامعة.

انهالت التعليقات فور نشر الصورة، وتنوعت بين الإشادة بوسامة الشاب وبين التقدير لطبيعة العلاقة القوية التي تجمع لجين بأولادها. في حين رأى البعض أن ما قامت به الإعلامية يُمثل محاولة للتقرب أكثر من جمهورها، لا سيما أولئك الذين يُبدون فضولاً دائمًا لمعرفة ما يدور خلف الكاميرا.