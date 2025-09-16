نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. ولقطة مع شقيقها تثير الجدل

الفيديو، الذي شاركته نادين عبر خاصية "الستوري" على حسابها في ، أظهر لحظة تقارب بين الشقيقين بعد فترة من الخلاف، حيث بدا سيباستيان وهو يمازح شقيقته بوضع كريمة الحلوى على فمها، قبل أن يتبادلا قبلة سريعة على الشفاه. كما ظهر لاحقًا وهو يحملها بين ذراعيه وهي تحمل قالب الحلوى، في أثار موجة من التعليقات المتباينة بين مؤيد ومنتقد.

اللقطة، التي جاءت بعد مصالحة بين نادين وشقيقها، اعتبرها البعض تعبيرًا عفويًا عن المحبة العائلية، بينما رأى آخرون أنها مشاهد "غير معتادة" ضمن علاقة بين شقيق وشقيقته، خصوصًا عند مشاركتها علنًا عبر منصات التواصل.

في ردها على الانتقادات، اكتفت نادين بتعليق مقتضب على الفيديو قائلة: "وين الجريمة؟"، في إشارة إلى استغرابها من ردود الفعل السلبية.