درة تحتضن طفولتها بصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي: "كنت أتمنى أن تكون ابنتي"

من خلال هذه الصورة، عبّرت درة عن لطالما راودتها، حققها لها ولو بصورة رمزية، وأشارت في الوقت ذاته إلى بعض الأحلام التي لم يتحقق لها أن تراها واقعًا.

وأرفقت درة الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها: "هذه الطفلة هي أنا... كنت أتمنى أن تكون ابنتي، لكنها في الحقيقة أنا عندما كنت صغيرة. كنت أتمنى أن أحقق لها كل أحلامها، ربما نجحت في تحقيق بعضها فقط، وربما الحياة لا تمنحنا كل ما نريد... لكني أتمنى أن تكون مطمئنة، راضية، ومحبوبة في قلبي ".