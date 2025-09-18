درة تحتضن طفولتها بصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي: "كنت أتمنى أن تكون ابنتي"

من خلال هذه الصورة، عبّرت درة عن أمنية لطالما راودتها، حققها لها الذكاء الاصطناعي ولو بصورة رمزية، وأشارت في الوقت ذاته إلى بعض الأحلام التي لم يتحقق لها أن تراها واقعًا.
وأرفقت درة الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها: "هذه الطفلة هي أنا... كنت أتمنى أن تكون ابنتي، لكنها في الحقيقة أنا عندما كنت صغيرة. كنت أتمنى أن أحقق لها كل أحلامها، ربما نجحت في تحقيق بعضها فقط، وربما الحياة لا تمنحنا كل ما نريد... لكني أتمنى أن تكون اليوم مطمئنة، راضية، ومحبوبة في قلبي بسلام".
بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.
شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.
أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تحدثت فيه عن موقف جمعها بالفنان آسر ياسين، قالت خلاله: