ضجة بعد قفزة ميريام فارس في البحر باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأرفقت الفيديو بتعليق: "اخلصي يا صيفية".
المشهد أثار جدلاً واسعاً، إذ انهالت التعليقات بين السخرية والاستغراب، فكتب أحد المتابعين: "الذكاء الاصطناعي يصرخ"، فيما علّقت أخرى: "يا حرام شو عم يصير معها". الفيديو سرعان ما انتشر على المنصات، وأعاد فتح النقاش حول دخول الذكاء الاصطناعي إلى محتوى الفنانين وأعمالهم الفنية.
بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.
شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.
أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تحدثت فيه عن موقف جمعها بالفنان آسر ياسين، قالت خلاله: