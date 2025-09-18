ضجة بعد قفزة ميريام فارس في البحر باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأرفقت الفيديو بتعليق: "اخلصي يا صيفية".

المشهد أثار جدلاً واسعاً، إذ انهالت التعليقات بين السخرية والاستغراب، فكتب أحد المتابعين: " يصرخ"، فيما علّقت أخرى: "يا عم يصير معها". الفيديو سرعان ما انتشر على المنصات، وأعاد فتح حول دخول الذكاء الاصطناعي إلى محتوى الفنانين وأعمالهم الفنية.