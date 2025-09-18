أنباء متضاربة حول اختفاء المنتج السوري محمد قبنض

وأعلنت مجموعة من الفنانين والمنتجين السوريين عن فقدان الاتصال بقبنض، مشيرين إلى أنه مختفٍ منذ يومين دون توفر أي معلومات رسمية عنه حتى الآن. وتداول بعض الفنانين صورة له مرفقة بتعليق جاء فيه:

"هناك من يقول إنه اختُطف، وهناك من يقول إنه اعتُقل، وفي الحالتين لا يوجد أي خبر عنه منذ البارحة."

من جهتها، أكدت مصادر خاصة لمجلة "لها" أن اختفاء قبنض، الذي يملك ويدير شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، بدأ منذ أول من أمس، في حين لا تزال الروايات متضاربة بين فرضية الاختطاف أو الاعتقال بموجب مذكرة قانونية صادرة عن جهة رسمية، دون صدور أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة حتى اللحظة.

ويُعد قبنض من أبرز المنتجين السوريين، حيث تولى إنتاج الجزء العاشر من المسلسل الشهير " "، كما أطلقت شركته أعمالًا درامية معروفة مثل:

"زمن "، "عناية مشددة"، "عطر "، "شارع "، و**"طوق البنات"**.

ولم يكن قبنض بعيدًا عن الجدل، حيث اشتهر في الوسط السوري بلقب "الطبل والزمر"، نسبة إلى تصريحات أثارت موجات من السخرية على مواقع التواصل، خلال مداخلة له في ، قال فيها:

"الإعلام ضروري والطبل والزمر ضروري لأنه يقوي الشعب والعزيمة والناس"، قبل أن يُصحّح له بعض النواب عباراته بعد زلات لغوية متكررة، منها استخدامه مصطلح " الرادفة" بدلًا من "الرديفة"، إضافة إلى قول آخر أثار ضحك الحاضرين: "ناس يزورون رجال الأعمال"، في هفوة كلامية قصد بها الجرحى أو " الأحياء".