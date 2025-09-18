الأخبار
فن

2025-09-18 | 10:19
أنباء عن استعداد المخرجة إيناس الدغيدي للزواج من رجل أعمال مصري مقيم في موسكو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بأن المخرجة المصرية إيناس الدغيدي تستعد لدخول القفص الذهبي، بعد ارتباطها برجل أعمال مصري يُدعى أحمد، يقيم في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب ما تم تداوله، فإن العلاقة بين الطرفين بدأت بالتعارف، وتطوّرت لاحقاً إلى صداقة ثم ارتباط عاطفي، وصولاً إلى اتخاذ قرار الزواج.

ووفقاً للتسريبات، فإن حفل الزفاف من المقرر أن يُقام يوم 14 أكتوبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وشخصيات من الوسط الفني والإعلامي.

وقد تناولت بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية هذه الأنباء بشكل موسّع، مشيرة إلى أن الدغيدي بدأت بالفعل في التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من المخرجة إيناس الدغيدي أو من أي مصدر مقرّب منها، سواء لتأكيد أو نفي ما يتم تداوله.

وتُعد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية والعربية، واشتهرت بآرائها الجريئة وأعمالها المثيرة للجدل، إلى جانب حضورها الإعلامي البارز.

نقل الفنانة حياة الفهد إلى لندن لاستكمال العلاج بعد استقرار حالتها الصحية
11:13

نقل الفنانة حياة الفهد إلى لندن لاستكمال العلاج بعد استقرار حالتها الصحية

بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.

11:13

نقل الفنانة حياة الفهد إلى لندن لاستكمال العلاج بعد استقرار حالتها الصحية

بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.

نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حنين برسالة مؤثرة على إنستغرام
10:44

نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حنين برسالة مؤثرة على إنستغرام

شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.

10:44

نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حنين برسالة مؤثرة على إنستغرام

شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.

إعلامية مصرية تثير جدلًا بموقف تمثيلي مع آسر ياسين ورسالة قوية ضد استعراض الثراء
10:26

إعلامية مصرية تثير جدلًا بموقف تمثيلي مع آسر ياسين ورسالة قوية ضد استعراض الثراء

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تحدثت فيه عن موقف جمعها بالفنان آسر ياسين، قالت خلاله:

10:26

إعلامية مصرية تثير جدلًا بموقف تمثيلي مع آسر ياسين ورسالة قوية ضد استعراض الثراء

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تحدثت فيه عن موقف جمعها بالفنان آسر ياسين، قالت خلاله:

نقل الفنانة حياة الفهد إلى لندن لاستكمال العلاج بعد استقرار حالتها الصحية
11:13
نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حنين برسالة مؤثرة على إنستغرام
10:44
إعلامية مصرية تثير جدلًا بموقف تمثيلي مع آسر ياسين ورسالة قوية ضد استعراض الثراء
10:26
أنباء متضاربة حول اختفاء المنتج السوري محمد قبنض
10:06

