أنباء عن استعداد المخرجة إيناس الدغيدي للزواج من رجل أعمال مصري مقيم في موسكو

وبحسب ما تم تداوله، فإن العلاقة بين الطرفين بدأت بالتعارف، وتطوّرت لاحقاً إلى صداقة ثم ارتباط عاطفي، وصولاً إلى اتخاذ قرار الزواج.

ووفقاً للتسريبات، فإن حفل الزفاف من المقرر أن يُقام يوم 14 أكتوبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة ، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وشخصيات من الوسط الفني والإعلامي.

وقد تناولت بعض المحلية والعربية هذه الأنباء بشكل موسّع، مشيرة إلى أن الدغيدي بدأت بالفعل في التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من المخرجة إيناس الدغيدي أو من أي مصدر مقرّب منها، سواء لتأكيد أو نفي ما يتم تداوله.

وتُعد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية والعربية، واشتهرت بآرائها الجريئة وأعمالها المثيرة للجدل، إلى جانب حضورها الإعلامي البارز.