إعلامية مصرية تثير جدلًا بموقف تمثيلي مع آسر ياسين ورسالة قوية ضد استعراض الثراء

"آسر ياسين طلع وحش أوي".
وتمثّل المقطع حادثة سردتها ريهام سعيد، أكدت فيها أنها حاولت مصافحته، لكنه دفعها برد ساخر:
"إنتِ ريهام سعيد بتاعت المشاكل؟ إنتِ عاوزة تسلّمي عليّا؟"
ومع أن المقطع بدا في البداية واقعيًا، تبين لاحقًا أنه موقف تمثيلي أرادت من خلاله الإعلامية تسليط الضوء على خطورة تصديق ما يُنشر على مواقع التواصل دون تمحيص أو تحقق.
بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.
شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بأن المخرجة المصرية إيناس الدغيدي تستعد لدخول القفص الذهبي، بعد ارتباطها برجل أعمال مصري يُدعى أحمد، يقيم في العاصمة الروسية موسكو.