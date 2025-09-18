إعلامية مصرية تثير جدلًا بموقف تمثيلي مع آسر ياسين ورسالة قوية ضد استعراض الثراء

" طلع وحش أوي".

وتمثّل المقطع حادثة سردتها ، أكدت فيها أنها حاولت مصافحته، لكنه دفعها برد ساخر:

"إنتِ ريهام بتاعت المشاكل؟ إنتِ عاوزة تسلّمي عليّا؟"

ومع أن المقطع بدا في البداية واقعيًا، تبين لاحقًا أنه موقف تمثيلي أرادت من خلاله الإعلامية تسليط الضوء على خطورة تصديق ما يُنشر على مواقع التواصل دون تمحيص أو تحقق.