مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

البيان وضع حدًا لعلاقة عاطفية استمرت نحو ثلاث سنوات، جمعت بين على المستويين الشخصي والفني.

بدايات العلاقة تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما التقت بيلوتشي ببورتون خلال مهرجان لوميير في مدينة ليون ، حيث قدمت له جائزة لوميير تكريمًا لمسيرته السينمائية. اللقاء تحول لاحقًا إلى ارتباط عاطفي لفت الأنظار في الأوساط الفنية، وتوّج بتعاون بارز في فيلم «Beetlejuice Beetlejuice» الذي عُرض في افتتاح مهرجان السينمائي عام 2024، وحقق إيرادات تجاوزت 300 مليون في أميركا الشمالية، حيث جسدت فيه بيلوتشي دور شخصية «ديلوريس» إلى جانب مايكل كيتون.

ورغم ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة فنية خلال صيف 2024، أبرزها مهرجان جيفوني السينمائي في ، جاء خبر الانفصال مفاجئًا لجمهورهما. في المقابل، يواصل بورتون عمله على الموسم الثاني من مسلسل «وينزداي» لصالح نتفليكس، فيما تتابع بيلوتشي تصوير أعمال مع المخرجة الفرنسية ليا ميسيوس.