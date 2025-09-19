الأخبار
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

فن

2025-09-19 | 09:38
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
Aljadeed
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

أعلن المخرج الأميركي الشهير تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي انفصالهما رسميًا، في بيان مشترك صدر يوم الجمعة وتلقته وكالة «فرانس برس»، وجاء فيه: «بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قررت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال».

البيان وضع حدًا لعلاقة عاطفية استمرت نحو ثلاث سنوات، جمعت بين الثنائي على المستويين الشخصي والفني.

بدايات العلاقة تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما التقت بيلوتشي ببورتون خلال مهرجان لوميير في مدينة ليون الفرنسية، حيث قدمت له جائزة لوميير تكريمًا لمسيرته السينمائية. اللقاء تحول لاحقًا إلى ارتباط عاطفي لفت الأنظار في الأوساط الفنية، وتوّج بتعاون بارز في فيلم «Beetlejuice Beetlejuice» الذي عُرض في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي عام 2024، وحقق إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في أميركا الشمالية، حيث جسدت فيه بيلوتشي دور شخصية «ديلوريس» إلى جانب مايكل كيتون.

ورغم ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة فنية خلال صيف 2024، أبرزها مهرجان جيفوني السينمائي في إيطاليا، جاء خبر الانفصال مفاجئًا لجمهورهما. في المقابل، يواصل بورتون عمله على الموسم الثاني من مسلسل «وينزداي» لصالح نتفليكس، فيما تتابع بيلوتشي تصوير أعمال جديدة مع المخرجة الفرنسية ليا ميسيوس.

