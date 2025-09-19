شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة مشاركتها في حفل بالإمارات

وجاء في البيان أن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات غير الموثوقة عن إقامة حفل في دبي أوبرا بتاريخ 2 أكتوبر 2025 لا أساس له من الصحة. وشددت شيرين على أن أي حفلات أو فعاليات فنية تخصها سيتم الإعلان عنها بشكل حصري من خلال منصاتها الرسمية فقط، حفاظًا على مصداقيتها مع جمهورها ومحبيها.

الفنانة وجّهت رسالة تقدير خاصة إلى جمهورها في ، مؤكدة محبتها واحترامها الكبيرين لهذا البلد وشعبه الذي طالما احتضن أعمالها واحتفى بفنها. كما أضافت أن حرصها على التوضيح يأتي منعًا لأي التباس أو تداول معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة بين محبيها.

بهذا البيان، قطعت شيرين الطريق أمام الشائعات، مؤكدة أن أي جديد يخص نشاطها الفني سيصدر حصريًا عبر حساباتها الرسمية فقط، في خطوة تعكس حرصها على الشفافية والوضوح مع جمهورها الوفي.