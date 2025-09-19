بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام

ونشرت طليقة الفنان المصري تامر حسني دعاء كانت شاركته بن تطلب فيه الاجتماع بابنتها الوحيدة لونا المقريف، وأضافت بوسيل معلقةً: "يا رب يفك كربها، ادعوا لها رجاءً".

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن تجديد مدة حبس روان عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت في شهر أذار (مارس) الماضي حكمها روان بن حسين، بالحبس لمدة ، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وجاء هذا القرار بعدما ألقت القبض عليها وهي في "سكر" في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وأمرت في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وشدّدت على أنّ "كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".