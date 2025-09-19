الأخبار
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام

فن

2025-09-19 | 13:32
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
Aljadeed
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام

أعربت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن دعمها للفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين التي تقضي عقوبةً في خلف القضبان بعيداً من ابنتها.

ونشرت طليقة الفنان المصري تامر حسني دعاء كانت شاركته بن حسين تطلب فيه الاجتماع بابنتها الوحيدة لونا المقريف، وأضافت بوسيل معلقةً: "يا رب يفك كربها، ادعوا لها رجاءً".

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن تجديد مدة حبس روان عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت في شهر أذار (مارس) الماضي حكمها روان بن حسين، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وجاء هذا القرار بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وأمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وشدّدت على أنّ "كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".

 

