إيناس الدغيدي تؤكد زواجها في عمر السبعين وتلغي حفل الزفاف بسبب الانتقادات

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي حديث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها في سن السبعين من رجل أعمال يصغرها في العمر. ورغم الجدل الكبير والتعليقات المتباينة التي رافقت الخبر، التزمت الدغيدي الصمت في البداية، قبل أن تحسم الجدل عبر أول تعليق رسمي لها.

من خلال منشور نشرته عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في ، أكدت إيناس الدغيدي بالفعل خبر زواجها، لكنها أعلنت في الوقت نفسه عن إلغاء حفل الزفاف الذي كان مقرراً في وقت سابق. وكتبت قائلة: "أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من ، والتنمر، لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن ، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم يا حبايب".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن حفل زواج الدغيدي سيقام في 14 أكتوبر المقبل بحضور نخبة من الأصدقاء المقربين وعدد من الفنانين. العريس رجل أعمال يُدعى من خارج الوسط الفني.

إعلان الزواج المفاجئ أعاد فتح الجدل حول تصريحات سابقة للمخرجة، كانت قد قالت فيها إنها لا تؤمن بالحب الأمد، معتبرة أن "الحب الحقيقي لا يستمر أكثر من أربع سنوات".