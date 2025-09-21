الأخبار
رحيل الفنان السعودي القدير حمد المزيني عن 80 عامًا
A-
A+

فن

2025-09-21 | 05:27
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحل صباح اليوم الأحد الفنان السعودي القدير حمد المزيني عن عمر ناهز الثمانين عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وأدبيًا أثرى الساحة الثقافية والفنية في المملكة.

الفنان فايز المالكي أعلن خبر الوفاة عبر حسابه في منصة "إكس"، حيث كتب: "انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني". وأوضح أن الصلاة على الفقيد ستقام عصر اليوم في مسجد الراجحي.

المزيني، الذي وُلد عام 1945 في مدينة عنيزة، لم يكن مجرد ممثل فحسب، بل عُرف أيضًا كاتبًا وشاعرًا، وبدأ مسيرته الفنية عام 1986، ليترك بصمة مميزة في الدراما والمسرح السعودي.

شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية التي حفرت اسمه في ذاكرة الجمهور، من أبرزها المسلسل الشهير "طاش ما طاش"، إلى جانب "بيني وبينك" و"غشمشم"، إضافة إلى أعمال مسرحية وأدبية عززت مكانته كأحد رواد الفن السعودي.

برحيله، يفقد الوسط الفني السعودي والعربي قامة بارزة أسهمت في تأسيس ملامح الدراما المحلية، وصنعت ذاكرة ثقافية باقية في وجدان الأجيال.

