4 آب "الحقيقة الضائعة"
ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير
ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير
A-
A+

ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير

فن

2025-09-21 | 05:33
ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير
Aljadeed
ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير

أضفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أجواءً من المرح خلال حفلها الأخير بفضل عفويتها وتواصلها المباشر مع الجمهور.

وخلال وصلة غنائية، خاطبت الحاضرين ممازحة: "انتو بتعملوا هنا إيه؟"، ثم أتبعت ضاحكة: "يا صايعين".

الجمهور بدوره تفاعل سريعًا ورد بصوت واحد: "عشانك"، في مشهد عكس روح الدعابة والألفة التي تجمع فارس بجمهورها، وأضفى على الحفل مزيدًا من الحماس والبهجة.

فارس كرم يتلقى اعتذارًا علنيًا بعد سقوط مزاعم استغلال عاملة منزلية
05:56

فارس كرم يتلقى اعتذارًا علنيًا بعد سقوط مزاعم استغلال عاملة منزلية

تصاعد الجدل حول اسم الفنان فارس كرم خلال الساعات الماضية، بعد أن ارتبط بقضية تتعلق بعاملة منزلية، لتظهر لاحقًا شهادات تنفي أي علاقة له بالاتهامات وتضع الأمور في إطار حملة تشويه مغرضة.

05:56

فارس كرم يتلقى اعتذارًا علنيًا بعد سقوط مزاعم استغلال عاملة منزلية

تصاعد الجدل حول اسم الفنان فارس كرم خلال الساعات الماضية، بعد أن ارتبط بقضية تتعلق بعاملة منزلية، لتظهر لاحقًا شهادات تنفي أي علاقة له بالاتهامات وتضع الأمور في إطار حملة تشويه مغرضة.

ابنة ماغي بو غصن تفاجئها بعيد ميلادها الخمسين
05:44

ابنة ماغي بو غصن تفاجئها بعيد ميلادها الخمسين

فاجأت يارا، ابنة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والدتها بدعوة أفراد العائلة للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين في منزلهم بالعاصمة بيروت،

05:44

ابنة ماغي بو غصن تفاجئها بعيد ميلادها الخمسين

فاجأت يارا، ابنة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والدتها بدعوة أفراد العائلة للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين في منزلهم بالعاصمة بيروت،

فضل شاكر كان قريبًا من تجسيد بليغ حمدي
05:39

فضل شاكر كان قريبًا من تجسيد بليغ حمدي

كشف الفنان اللبناني محمد شاكر، نجل المطرب فضل شاكر، أن والده كان على وشك تجسيد السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي في عمل درامي، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

05:39

فضل شاكر كان قريبًا من تجسيد بليغ حمدي

كشف الفنان اللبناني محمد شاكر، نجل المطرب فضل شاكر، أن والده كان على وشك تجسيد السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي في عمل درامي، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

فارس كرم يتلقى اعتذارًا علنيًا بعد سقوط مزاعم استغلال عاملة منزلية
05:56
ابنة ماغي بو غصن تفاجئها بعيد ميلادها الخمسين
05:44
فضل شاكر كان قريبًا من تجسيد بليغ حمدي
05:39
رحيل الفنان السعودي القدير حمد المزيني عن 80 عامًا
05:27

