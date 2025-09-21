ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير

كشف الفنان اللبناني محمد شاكر، نجل المطرب فضل شاكر، أن والده كان على وشك تجسيد السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي في عمل درامي، قبل أن يتراجع عن الفكرة.



