ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير

وخلال وصلة غنائية، خاطبت الحاضرين ممازحة: "انتو بتعملوا هنا إيه؟"، ثم أتبعت ضاحكة: "يا صايعين".
الجمهور بدوره تفاعل سريعًا ورد بصوت واحد: "عشانك"، في مشهد عكس روح الدعابة والألفة التي تجمع فارس بجمهورها، وأضفى على الحفل مزيدًا من الحماس والبهجة.
تصاعد الجدل حول اسم الفنان فارس كرم خلال الساعات الماضية، بعد أن ارتبط بقضية تتعلق بعاملة منزلية، لتظهر لاحقًا شهادات تنفي أي علاقة له بالاتهامات وتضع الأمور في إطار حملة تشويه مغرضة.
فاجأت يارا، ابنة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والدتها بدعوة أفراد العائلة للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين في منزلهم بالعاصمة بيروت،
كشف الفنان اللبناني محمد شاكر، نجل المطرب فضل شاكر، أن والده كان على وشك تجسيد السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي في عمل درامي، قبل أن يتراجع عن الفكرة.