فضل شاكر كان قريبًا من تجسيد بليغ حمدي

وأوضح محمد أن القائمين على المشروع اشترطوا على والده التوقف عن الغناء لمدة ثمانية أشهر كاملة للتفرغ للتصوير، وهو ما رفضه فضل شاكر، مفضلًا الاستمرار في التواصل مع جمهوره عبر الغناء الذي اعتبره مصدر نجاحه الأول.
وقال محمد: "والدي كان متأثرًا جدًا بحياة بليغ حمدي، وحماسه كبير لتقديم هذا العمل، لكن شرط التوقف عن الغناء جعله يعيد التفكير ويتراجع".
تصاعد الجدل حول اسم الفنان فارس كرم خلال الساعات الماضية، بعد أن ارتبط بقضية تتعلق بعاملة منزلية، لتظهر لاحقًا شهادات تنفي أي علاقة له بالاتهامات وتضع الأمور في إطار حملة تشويه مغرضة.
فاجأت يارا، ابنة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والدتها بدعوة أفراد العائلة للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين في منزلهم بالعاصمة بيروت،
أضفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أجواءً من المرح خلال حفلها الأخير بفضل عفويتها وتواصلها المباشر مع الجمهور.