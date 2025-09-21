عاجل
غسان حجار لـ #وهلق_شو: بري لم يكتف ببيان الادانة بل طلب من مستشاره علي حمدان إبلاغ أورتاغوس أن العائلة المستهدفة تحمل الجنسية الأميركية
غسان حجار لـ #وهلق_شو: بري لم يكتف ببيان الادانة بل طلب من مستشاره علي حمدان إبلاغ أورتاغوس أن العائلة المستهدفة تحمل الجنسية الأميركية
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: هناك رغبة سعودية بنقل مؤتمر دعم الجيش من باريس إلى الرياض
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: هناك رغبة سعودية بنقل مؤتمر دعم الجيش من باريس إلى الرياض
4 آب "الحقيقة الضائعة"
بعد ان صرح انها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
بعد ان صرح انها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
بعد ان صرح انها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته?

فن

2025-09-21 | 05:42

فن

2025-09-21 | 05:42
بعد ان صرح انها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
بعد ان صرح انها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن فخره الكبير بزوجته جيهان، واصفًا إياها بأنها "ست عظيمة"، مشيرًا إلى أن التصريحات التي نُسبت إليه سابقًا حول أنه لم يُحسن اختيارها لم تكن سوى مزحة.

وفي مقابلة مع موقع المشهد، قال علامة: "من نعم الله عليّ أن تكون جيهان زوجتي"، مضيفًا أن حياتهما اليومية بعيدة كل البعد عن الأضواء، حيث تتعامل معه جيهان كراغب الإنسان، لا الفنان، وهو بدوره يسعى دائمًا إلى تحقيق توازن بين حياته الخاصة وبين جمهوره الذي يعتبره جزءًا لا يتجزأ من حياته.

وتحدث علامة عن سر نجاحه المستمر على مدار عقود، موضحًا أن العلاقة المميزة التي تربطه بجمهوره هي المفتاح الحقيقي لاستمراريته. وأضاف: "كل مرة أعتلي فيها المسرح أشعر وكأنني ألتقي بحبيبتي، الجمهور هو جزء مني، وهم من صنعوا نجاحي، ومن الطبيعي أن يكون بيننا تفاعل دائم وأخذ آراء متبادلة".

