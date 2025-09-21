بعد ان صرح انها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟

وفي مقابلة مع موقع المشهد، قال علامة: "من نعم عليّ أن تكون جيهان زوجتي"، مضيفًا أن حياتهما اليومية بعيدة كل البعد عن الأضواء، حيث تتعامل معه جيهان كراغب الإنسان، لا الفنان، وهو بدوره يسعى دائمًا إلى تحقيق توازن بين حياته الخاصة وبين جمهوره الذي يعتبره جزءًا لا يتجزأ من حياته.

وتحدث علامة عن سر نجاحه المستمر على مدار عقود، موضحًا أن العلاقة المميزة التي تربطه بجمهوره هي المفتاح الحقيقي لاستمراريته. وأضاف: "كل مرة أعتلي فيها المسرح أشعر وكأنني ألتقي بحبيبتي، الجمهور هو جزء مني، وهم من صنعوا نجاحي، ومن الطبيعي أن يكون بيننا تفاعل دائم وأخذ آراء متبادلة".