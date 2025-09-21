ابنة ماغي بو غصن تفاجئها بعيد ميلادها الخمسين

وذلك بعد فقط من فوزها بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عن مسلسل " " خلال حفل "دير جيست" في .

ماغي نشرت عبر حسابها الرسمي في " " مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال، كما شاركت عبر خاصية "الستوري" لحظات التقطتها لها ابنتها قبل أن تتفاجأ باجتماع العائلة في حديقة المنزل، حيث التف الجميع حولها مهنئين بعيد ميلادها وبفوزها في الحفل المصري.

وخلال المناسبة، وجهت ماغي رسالة مؤثرة إلى ابنتها قائلة: "يارا.. ابنتي الجميلة صنعت كل شيء الليلة! أحبك يا ملاكي". وأضافت شاكرة: "شكراً لكم جميعاً على مشاركتكم هذه الليلة. كانت مفاجأة رائعة. أحبكم جميعاً، ، ، عائلتي".