أصالة وأحمد سعد يختتمان احتفالات اليوم الوطني السعودي في مصر

أحيا النجمان أصالة نصري و سعد الحفل الختامي لاحتفالات سفارة في مصر بمناسبة الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، في سهرة رفعت شعار "كامل العدد" وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

بداية السهرة كانت مع أحمد سعد الذي اعتلى المسرح وسط تفاعل واسع من الجمهور، مقدماً مجموعة من أبرز أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب مثل: وسع وسع، بحبك يا صاحبي، أخويا، مكسرات، صدقيني، وسايرينا يا . أجواء الحماس والتصفيق لم تهدأ طوال فقرته الغنائية التي جمعت بين الطرب والإيقاع العصري.

بعدها، أطلّت أصالة لتشعل الأجواء بحضورها المميز وصوتها القوي، مقدمة باقة من أشهر أعمالها، منها: شكراً، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، وبنت أكابر، لتثبت مجدداً مكانتها كواحدة من أهم الأصوات وأكثرها تأثيراً على المسرح.

اللحظة الأبرز في الحفل جاءت مع عودة أحمد سعد إلى المسرح ليلتحق بأصالة، حيث قدّما معاً أغنيتهما الشهيرة سبب فرحتي، التي لاقت رواجاً كبيراً منذ طرحها على شكل فيديو كليب عبر "يوتيوب". الدويتو أشعل الجمهور الذي تفاعل بالتصفيق والغناء المشترك، ليكون ختام الأمسية مليئاً بالبهجة والاحتفال.

بهذا الحفل، جمعت أصالة وأحمد سعد بين الطرب الأصيل والإيقاعات العصرية في ليلة استثنائية، احتفت بروح اليوم الوطني السعودي وأظهرت عمق العلاقات الثقافية والفنية بين ومصر.