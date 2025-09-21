وفاة اللاعبة المصرية الشابة جنى حسام ووالدتها اثر حادث اليم

الخبر وقع كالصاعقة على أسرة الرياضة ، خصوصًا وأن جنى حسام كانت تُعد من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الانزلاق الفني، وواحدة من الأسماء التي كانت تبشّر بمستقبل كبير في هذه اللعبة التي بدأت تحجز لنفسها مكانًا على الساحة الرياضية المحلية والدولية.

نادي السكة الحديد، الذي فقد إحدى أبرز لاعباته، أصدر بيانًا رسميًا عبر منصاته على ، جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء وقدره، ينعي نادي السكة الحديد الرياضي ببالغ الحزن والأسى فقيدتنا الغالية اللاعبة / جنى حسام، بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني وكابتن فريق النادي، والتي وافتها إثر حادث أليم، كما انتقلت إلى رحمة الله والدتها. نسأل الله القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

البيان أثار موجة من التفاعل الكبير من قبل الرياضيين والجماهير الذين نعوا الراحلة بكلمات مؤثرة، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان شابة كانت مثالًا للأخلاق العالية والانضباط، فضلًا عن إنجازاتها في اللعبة. وسارعت أندية عدة واتحادات رياضية إلى تقديم التعازي، مشيدة بما قدمته جنى خلال مسيرتها القصيرة من إنجازات وبما تمتعت به من شخصية محبوبة بين زملائها ومدربيها.