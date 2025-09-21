مي عمر تحتفل بوصولها ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”!

عبّرت الفنانة المصرية عن سعادتها الكبيرة بعد اختيارها ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في لعام 2025"، حيث حققت إنجازًا غير مسبوق بوصولها إلى المركز الثامن عالميًا، لتصبح بذلك أول فنانة تصل إلى هذا الترتيب المتقدم في القائمة العالمية المرموقة.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رسالة مؤثرة إلى جمهورها، قالت فيها: "يشرفني أن يتم ترشيحي للمرة الرابعة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، وفخورة للغاية بوصولي إلى المركز الثامن عالميًا. هذا يجعلني أول مصرية تحقق هذا الإنجاز، وهو أمر أحمله في قلبي بكل حب وانتماء لوطني"

وأضافت مؤكدة أن ليس الهدف الأساسي في رحلتها: "هذه المسيرة لم تكن يومًا فقط عن الجمال، بل عن تمثيل مصر بفخر، وإثبات أن قادرة على التألق والنجاح في أي مكان في العالم".

وقد لقي إعلان مي عمر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث هنّأها العديد من النجوم والمتابعين، مشيدين بإصرارها وتألقها المستمر، سواء في المجال الفني أو كممثلة مشرفة لصورة المرأة المصرية عالميًا.