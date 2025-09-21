الأخبار
مي عمر تحتفل بوصولها ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”!
مي عمر تحتفل بوصولها ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”!
A-
A+

مي عمر تحتفل بوصولها ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”!

فن

2025-09-21 | 13:37
مي عمر تحتفل بوصولها ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مي عمر تحتفل بوصولها ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”!

عبّرت الفنانة المصرية مي عمر عن سعادتها الكبيرة بعد اختيارها ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025"، حيث حققت إنجازًا غير مسبوق بوصولها إلى المركز الثامن عالميًا، لتصبح بذلك أول فنانة مصرية تصل إلى هذا الترتيب المتقدم في القائمة العالمية المرموقة.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رسالة مؤثرة إلى جمهورها، قالت فيها: "يشرفني أن يتم ترشيحي للمرة الرابعة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، وفخورة للغاية بوصولي إلى المركز الثامن عالميًا. هذا يجعلني أول مصرية تحقق هذا الإنجاز، وهو أمر أحمله في قلبي بكل حب وانتماء لوطني"

وأضافت مؤكدة أن الجمال ليس الهدف الأساسي في رحلتها: "هذه المسيرة لم تكن يومًا فقط عن الجمال، بل عن تمثيل مصر بفخر، وإثبات أن المرأة المصرية قادرة على التألق والنجاح في أي مكان في العالم".

وقد لقي إعلان مي عمر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث هنّأها العديد من النجوم والمتابعين، مشيدين بإصرارها وتألقها المستمر، سواء في المجال الفني أو كممثلة مشرفة لصورة المرأة المصرية عالميًا.

 

اقرأ ايضا في فن

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها الـ 41.. أيقونة متجددة في عالم الفن الهندي
13:44

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها الـ 41.. أيقونة متجددة في عالم الفن الهندي

تحتفل الفنانة الهندية كارينا كابور بعيد ميلادها الـ41، وسط تفاعل واسع من جمهورها حول العالم، باعتبارها واحدة من أبرز نجمات بوليوود اللواتي تركن بصمة لافتة على الشاشة وعلى قلوب المشاهدين.

13:44

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها الـ 41.. أيقونة متجددة في عالم الفن الهندي

تحتفل الفنانة الهندية كارينا كابور بعيد ميلادها الـ41، وسط تفاعل واسع من جمهورها حول العالم، باعتبارها واحدة من أبرز نجمات بوليوود اللواتي تركن بصمة لافتة على الشاشة وعلى قلوب المشاهدين.

وفاة اللاعبة المصرية الشابة جنى حسام ووالدتها اثر حادث اليم
12:17

وفاة اللاعبة المصرية الشابة جنى حسام ووالدتها اثر حادث اليم

خيّم الحزن صباح اليوم على الوسط الرياضي المصري بعد وفاة اللاعبة الشابة جنى حسام، بطلة مصر في رياضة الباتيناج (الانزلاق الفني) وكابتن فريق نادي السكة الحديد، إثر حادث سير مأساوي أودى بحياتها وحياة والدتها في مشهد مؤلم هز قلوب الجميع.

12:17

وفاة اللاعبة المصرية الشابة جنى حسام ووالدتها اثر حادث اليم

خيّم الحزن صباح اليوم على الوسط الرياضي المصري بعد وفاة اللاعبة الشابة جنى حسام، بطلة مصر في رياضة الباتيناج (الانزلاق الفني) وكابتن فريق نادي السكة الحديد، إثر حادث سير مأساوي أودى بحياتها وحياة والدتها في مشهد مؤلم هز قلوب الجميع.

أصالة وأحمد سعد يختتمان احتفالات اليوم الوطني السعودي في مصر
12:14

أصالة وأحمد سعد يختتمان احتفالات اليوم الوطني السعودي في مصر

أحيا النجمان أصالة نصري وأحمد سعد الحفل الختامي لاحتفالات سفارة المملكة العربية السعودية في مصر بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، في سهرة رفعت شعار "كامل العدد" وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

12:14

أصالة وأحمد سعد يختتمان احتفالات اليوم الوطني السعودي في مصر

أحيا النجمان أصالة نصري وأحمد سعد الحفل الختامي لاحتفالات سفارة المملكة العربية السعودية في مصر بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، في سهرة رفعت شعار "كامل العدد" وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها الـ 41.. أيقونة متجددة في عالم الفن الهندي
13:44
وفاة اللاعبة المصرية الشابة جنى حسام ووالدتها اثر حادث اليم
12:17
أصالة وأحمد سعد يختتمان احتفالات اليوم الوطني السعودي في مصر
12:14
جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها برفقة طفليها
11:34

