القاء القبض على المطربة المصرية بوسي في مطار القاهرة اثناء توجهها لـ الامارات

وأكدت مصادر أن عملية التوقيف تمت خلال إنهاء المطربة لإجراءات سفرها، حيث تبيّن وجود اسمها على قوائم الممنوعين من السفر لصدور ثلاثة أحكام قضائية واجبة النفاذ بحقها في قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد.

وتم التحفظ على بوسي واقتيادها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل ترحيلها إلى قسم شرطة النزهة الجديدة لاستكمال تنفيذ الأحكام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بوسي مثل هذه ، إذ سبق أن أُلقي القبض عليها عام 2019 على خلفية نزاعات مالية مماثلة. وتعد بوسي، واسمها الحقيقي ، من أبرز المطربات الشعبيات في مصر، واشتهرت بأغنية "آه يا " التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عام 2012.