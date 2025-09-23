الأخبار
ابن كاريس بشار يدخل المستشفى في أمستردام!
ابن كاريس بشار يدخل المستشفى في أمستردام!

فن

2025-09-23 | 09:29
ابن كاريس بشار يدخل المستشفى في أمستردام!
ابن كاريس بشار يدخل المستشفى في أمستردام!

حملت لحظة فوز النجمة السورية كاريس بشار بجائزة خلال حفل الموريكس دور 2025 طابعًا مؤثرًا ومختلفًا، إذ ظهرت عبر رسالة مسجّلة من أمستردام، حيث تتواجد حاليًا إلى جانب ابنها الذي دخل المستشفى هناك لتلقي العلاج.

كاريس بشار بدت متأثرة وهي توجه رسالة شكر إلى القيّمين على الجائزة وجمهورها العريض، مؤكدة أن محبة الناس ودعمهم كانا دائمًا مصدر قوّة لها، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها عائلتها.

كاترينا كيف وفيكي كوشال ينتظران مولودهما الأول
11:07

كاترينا كيف وفيكي كوشال ينتظران مولودهما الأول

أعلن نجما بوليوود كاترينا كيف ​وفيكي كوشال انتظارهما لطفلهما الأول، من خلال مشاركة صورة عبر حسابهما على إنستغرام، ظهرت فيها أيديهما وهي تحمل صورة فوتوغرافية لهما، تقف كاترينا وهي تنظر لنتوء حملها، بينما يمسكها فيكي بسعادة.

11:07

كاترينا كيف وفيكي كوشال ينتظران مولودهما الأول

أعلن نجما بوليوود كاترينا كيف ​وفيكي كوشال انتظارهما لطفلهما الأول، من خلال مشاركة صورة عبر حسابهما على إنستغرام، ظهرت فيها أيديهما وهي تحمل صورة فوتوغرافية لهما، تقف كاترينا وهي تنظر لنتوء حملها، بينما يمسكها فيكي بسعادة.

تفاصيل اخلاء سبيل بوسي بعد القبض عليها في المطار
11:06

تفاصيل اخلاء سبيل بوسي بعد القبض عليها في المطار

أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء وجودها بمطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.

11:06

تفاصيل اخلاء سبيل بوسي بعد القبض عليها في المطار

أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء وجودها بمطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.

تكبره بـ7 سنوات.. زواج النجم التركي إبراهيم تشيليكول من حبيبته ناتالي ياركان
10:57

تكبره بـ7 سنوات.. زواج النجم التركي إبراهيم تشيليكول من حبيبته ناتالي ياركان

أعلن النجم التركي ​إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان ​وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات من​الإعلان عن علاقتهما.

10:57

تكبره بـ7 سنوات.. زواج النجم التركي إبراهيم تشيليكول من حبيبته ناتالي ياركان

أعلن النجم التركي ​إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان ​وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات من​الإعلان عن علاقتهما.

كاترينا كيف وفيكي كوشال ينتظران مولودهما الأول
11:07
تفاصيل اخلاء سبيل بوسي بعد القبض عليها في المطار
11:06
تكبره بـ7 سنوات.. زواج النجم التركي إبراهيم تشيليكول من حبيبته ناتالي ياركان
10:57
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
09:26

