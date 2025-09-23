ابن كاريس بشار يدخل المستشفى في أمستردام!

كاريس بشار بدت متأثرة وهي توجه رسالة شكر إلى القيّمين على الجائزة وجمهورها العريض، مؤكدة أن محبة الناس ودعمهم كانا دائمًا مصدر قوّة لها، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها عائلتها.
أعلن نجما بوليوود كاترينا كيف وفيكي كوشال انتظارهما لطفلهما الأول، من خلال مشاركة صورة عبر حسابهما على إنستغرام، ظهرت فيها أيديهما وهي تحمل صورة فوتوغرافية لهما، تقف كاترينا وهي تنظر لنتوء حملها، بينما يمسكها فيكي بسعادة.
أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء وجودها بمطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.
أعلن النجم التركي إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات منالإعلان عن علاقتهما.