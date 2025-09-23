تكبره بـ7 سنوات.. زواج النجم التركي إبراهيم تشيليكول من حبيبته ناتالي ياركان

واحتفل تشيليكول بزفافه في أجواء بسيطة اتسمت بالرومانسية، ونشر صورة بالأبيض والأسود تجمعه بالعروس الحسناء التي اختارت فستاناً ناعماً بتصميم بسيط، من دون أكمام ومن دون طرحة، بينما هو اختار بدلة كلاسيكية سوداء وقد تم تزيين المكان بالورود. وظهر إبراهيم وهو يقبل جبين عروسه بحب، معلناً ارتباطهما بشكل رسمي.
وأرفق النجم التركي الصورة بأبيات من الشعر للشاعر التركي الراحل أوزدمير عساف، جاء فيها: "أحبك بجمالٍ شديد، وبنقاءٍ شديد، وهذا مهم للغاية، وبعمقٍ شديد، وليس فقط هذا".
يذكر أن علاقة إبراهيم وناتالي بدأت عام 2022، وأعلنا عن ذلك من خلال نشر صورة لهما مع ايموجي لقلب أبيض أعانا من خلاله بداية علاقتهما، وذلك بعد ما يقارب 7 شهور من إنهاء إجراءات الانفصال عن طليقته ميهري موتلو في أيار 2022، والتي رزق منها بابنه الوحيد.
يُذكر ان زوجة إبراهيم الحالية تكبره بـ 7 سنوات، فهو يبلغ من العمر 43 عاماً وهي تبلغ الخمسين وكانت متزوجة قبله ولديها أولاد.
أعلن نجما بوليوود كاترينا كيف وفيكي كوشال انتظارهما لطفلهما الأول، من خلال مشاركة صورة عبر حسابهما على إنستغرام، ظهرت فيها أيديهما وهي تحمل صورة فوتوغرافية لهما، تقف كاترينا وهي تنظر لنتوء حملها، بينما يمسكها فيكي بسعادة.
أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء وجودها بمطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.
حملت لحظة فوز النجمة السورية كاريس بشار بجائزة خلال حفل الموريكس دور 2025 طابعًا مؤثرًا ومختلفًا، إذ ظهرت عبر رسالة مسجّلة من أمستردام، حيث تتواجد حاليًا إلى جانب ابنها الذي دخل المستشفى هناك لتلقي العلاج.