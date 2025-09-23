تفاصيل اخلاء سبيل بوسي بعد القبض عليها في المطار

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أنّ مباحث المطار أوقفت المطربة فور وصولها أثناء إنهاء إجراءات السفر، تنفيذًا لقرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد بسبب صدور ثلاثة أحكام قضائية ضدها.
وأضافت المصادر أنّ الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية وجرى تسليم بوسي إلى جهات التحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنها عقب تقديم معارضات على الأحكام الموقعة ضدها، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
أعلن نجما بوليوود كاترينا كيف وفيكي كوشال انتظارهما لطفلهما الأول، من خلال مشاركة صورة عبر حسابهما على إنستغرام، ظهرت فيها أيديهما وهي تحمل صورة فوتوغرافية لهما، تقف كاترينا وهي تنظر لنتوء حملها، بينما يمسكها فيكي بسعادة.
أعلن النجم التركي إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات منالإعلان عن علاقتهما.
حملت لحظة فوز النجمة السورية كاريس بشار بجائزة خلال حفل الموريكس دور 2025 طابعًا مؤثرًا ومختلفًا، إذ ظهرت عبر رسالة مسجّلة من أمستردام، حيث تتواجد حاليًا إلى جانب ابنها الذي دخل المستشفى هناك لتلقي العلاج.