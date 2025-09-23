كاترينا كيف وفيكي كوشال ينتظران مولودهما الأول

وقد أرفق الزوجان تعليقاً على المنشور جاء به: "في طريقنا لبدء أفضل فصل في حياتنا بقلوب مليئة بالفرح والامتنان".

وجاء هذا الإعلان بعد أن انتشرت الأقاويل في الساعات القليلة الماضية التي تؤكد حمل كاترينا، في ظل الزوجان الصمت فيما يخص هذا الشأن الذي يعتبراه من أمورهما الشخصية والخاصة.