كاترينا كيف وفيكي كوشال ينتظران مولودهما الأول

وقد أرفق الزوجان تعليقاً على المنشور جاء به: "في طريقنا لبدء أفضل فصل في حياتنا بقلوب مليئة بالفرح والامتنان".
وجاء هذا الإعلان بعد أن انتشرت الأقاويل في الساعات القليلة الماضية التي تؤكد حمل كاترينا، في ظل التزام الزوجان الصمت فيما يخص هذا الشأن الذي يعتبراه من أمورهما الشخصية والخاصة.
أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء وجودها بمطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.
أعلن النجم التركي إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات منالإعلان عن علاقتهما.
حملت لحظة فوز النجمة السورية كاريس بشار بجائزة خلال حفل الموريكس دور 2025 طابعًا مؤثرًا ومختلفًا، إذ ظهرت عبر رسالة مسجّلة من أمستردام، حيث تتواجد حاليًا إلى جانب ابنها الذي دخل المستشفى هناك لتلقي العلاج.