فؤاد جنيد عن خلافه مع الشامي: "جايين نعمل فن مش مشاكل ".. وماذا صرح عن علاقته بـ بيسان اسماعيل؟

وأكد جنيد أن العلاقة بينهما لا تتعدى إطار الصداقة والتعاون الفني، قائلاً: "أنا بعزها وبحترمها جداً، وهي صديقة مقربة، حالياً في بيناتنا شغل وصداقه، وفي خبز وملح". وأضاف أن بعض تصورات الجمهور سببها "التخيلات والفانز الذين يضخمون الأمور"، مشدداً على أنه يحترم المتابعين لكنه حريص على وضع حدود واضحة للحياة الشخصية.

كما تطرق جنيد إلى الجدل الذي سببه منشور سابق للشامي عبر مواقع التواصل، حين كتب تعليقاً على صورة "نسكافيه 3 في 1" اعتبره البعض تلميحاً إلى أغنية "علاش" التي جمعته مع وأمجد جمعة. وعن ذلك قال جنيد: "ما بعرف، يمكن إعلان، وإذا كان قاصدنا بمون مافي مشكلة، المهم خلوا فانزاته يروقوها شوي، نحنا جايين نعمل فن وترفيه مش مشاكل". وأوضح أنه تحدث مع مؤخراً، مضيفاً: "تحت الطاولة ما حدا بيعرف شو عم يصير".

الجدل الذي رافق هذه التصريحات يعكس حساسية العلاقة بين الفنانين والفانز على مواقع التواصل، حيث سرعان ما تتحول أي إشارة أو تعليق إلى مادة للنقاش والتأويل.