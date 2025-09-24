الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فؤاد جنيد عن خلافه مع الشامي: &quot;جايين نعمل فن مش مشاكل &quot;.. وماذا صرح عن علاقته بـ بيسان اسماعيل؟
فؤاد جنيد عن خلافه مع الشامي: "جايين نعمل فن مش مشاكل ".. وماذا صرح عن علاقته بـ بيسان اسماعيل؟
A-
A+

فؤاد جنيد عن خلافه مع الشامي: "جايين نعمل فن مش مشاكل ".. وماذا صرح عن علاقته بـ بيسان اسماعيل؟

فن

2025-09-24 | 03:53
فؤاد جنيد عن خلافه مع الشامي: "جايين نعمل فن مش مشاكل ".. وماذا صرح عن علاقته بـ بيسان اسماعيل؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فؤاد جنيد عن خلافه مع الشامي: "جايين نعمل فن مش مشاكل ".. وماذا صرح عن علاقته بـ بيسان اسماعيل؟

في تصريح خاص لـ "ET بالعربي"، علّق الفنان فؤاد جنيد على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول علاقته بزميلته بيسان إسماعيل، بعد تداول عدة فيديوهات لهما عقب حفل "الموريكس دور" الذي أقيم الأحد الماضي في لبنان.

وأكد جنيد أن العلاقة بينهما لا تتعدى إطار الصداقة والتعاون الفني، قائلاً: "أنا بعزها وبحترمها جداً، وهي صديقة مقربة، حالياً في بيناتنا شغل وصداقه، وفي خبز وملح". وأضاف أن بعض تصورات الجمهور سببها "التخيلات والفانز الذين يضخمون الأمور"، مشدداً على أنه يحترم المتابعين لكنه حريص على وضع حدود واضحة للحياة الشخصية.

كما تطرق جنيد إلى الجدل الذي سببه منشور سابق للشامي عبر مواقع التواصل، حين كتب تعليقاً على صورة "نسكافيه 3 في 1" اعتبره البعض تلميحاً إلى تريو أغنية "علاش" التي جمعته مع بيسان وأمجد جمعة. وعن ذلك قال جنيد: "ما بعرف، يمكن إعلان، وإذا كان قاصدنا بمون مافي مشكلة، المهم خلوا فانزاته يروقوها شوي، نحنا جايين نعمل فن وترفيه مش مشاكل". وأوضح أنه تحدث مع الشامي مؤخراً، مضيفاً: "تحت الطاولة ما حدا بيعرف شو عم يصير".

الجدل الذي رافق هذه التصريحات يعكس حساسية العلاقة بين الفنانين والفانز على مواقع التواصل، حيث سرعان ما تتحول أي إشارة أو تعليق إلى مادة للنقاش والتأويل.

اقرأ ايضا في فن

سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"
07:11

سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"

أطلق الفنان العراقي سيف نبيل ألبومه الجديد "SN Collection" في حفل مميز أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، معبّراً عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تتويج لمجهود طويل بذله مع فريق عمله، مؤكداً أن جمهوره يستحق أن يعيش معه هذه اللحظة الاستثنائية.

07:11

سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"

أطلق الفنان العراقي سيف نبيل ألبومه الجديد "SN Collection" في حفل مميز أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، معبّراً عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تتويج لمجهود طويل بذله مع فريق عمله، مؤكداً أن جمهوره يستحق أن يعيش معه هذه اللحظة الاستثنائية.

لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95
06:55

لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95

خلال مشاركتها في إحياء حفل فني ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95 في المنطقة الشرقية، لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار وتصدّرت محركات البحث، بعد موقف عفوي مليء بالمشاعر وجّهته إلى زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وسط تصفيق الجمهور وهتافاته.

06:55

لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95

خلال مشاركتها في إحياء حفل فني ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95 في المنطقة الشرقية، لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار وتصدّرت محركات البحث، بعد موقف عفوي مليء بالمشاعر وجّهته إلى زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وسط تصفيق الجمهور وهتافاته.

وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب
06:23

وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب

فيما أثار قرار مديرية التربية في حلب بتغيير أسماء عشرات المدارس جدلاً واسعاً، أعلن وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، تدخله المباشر لمنع إزالة اسم الشاعر الكبير نزار قباني عن إحدى المدارس في المدينة.

06:23

وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب

فيما أثار قرار مديرية التربية في حلب بتغيير أسماء عشرات المدارس جدلاً واسعاً، أعلن وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، تدخله المباشر لمنع إزالة اسم الشاعر الكبير نزار قباني عن إحدى المدارس في المدينة.

اخترنا لك
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"
07:11
لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95
06:55
وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب
06:23
كيف تم الافراج عن الفنانة بوسي بعد القاء القبض عليها في مطار القاهرة
04:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025