مطرب المهرجانات مسلم يكشف اسباب طلاقه من زوجته يارا تامر ويصرح "مش مسامح أمي ولا إخواتي على إللي وصّلوني ليه"

وأكد أن السبب يعود إلى ما وصفه بعدم احترامها له خلال فترة مرضه وغيابه، نافياً أن يكون لأسرته أي علاقة مباشرة بالانفصال. وقال مسلم: "أنا طلّقت مراتي لأنها محترمتنيش في غيابي وفي تعبي، وموضوع الطلاق ملوش علاقة بأهلي ولا أي حد".

ورغم تصريحاته، دافع مسلم عن طليقته مؤكداً أنها كانت إنسانة محترمة وقدمت له الكثير في حياته، لكنه شدد على أن ضغوط عائلته لعبت دوراً كبيراً في أزماته الزوجية السابقة، قائلاً: "تجوزت عشان أمنع نفسي من الغلط، بس أهلي كانوا السبب في كل طلاقاتي". وأضاف أن علاقته بعائلته متوترة منذ طفولته، متهماً أشقاءه باستغلاله مادياً والتسبب له بالمشاكل: "أنا من الناس إللي شقيت جامد، وبعد ما نجحت مشفوش مسلم غير فلوس".

كما أوضح أن أشقاءه كانوا يطالبونه بنصف أجره من الحفلات ويستغلون مشاريعه، لافتاً إلى أنه اضطر لتحمل فضائحهم وسلوكياتهم التي أضرت بسمعته. وأشار إلى أنه كان يخصص صندوقاً من دخله لدعمهم، لكن طلباتهم زادت حتى وصلت إلى حد التدخل في حياته الزوجية.

وفي رسالة مقتضبة نشرها عبر خاصية " "، أعلن مسلم رسمياً: "تم الطلاق مراتي، وده بسبب مشاكل أهلي... مش مسامح أمي ولا إخواتي على إللي وصّلوني ليه". وختم مؤكداً أنه لن يسمح لأي امرأة أخرى بدخول حياته بعد هذه التجربة.