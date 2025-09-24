كيف تم الافراج عن الفنانة بوسي بعد القاء القبض عليها في مطار القاهرة

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقرار صادر عن يقضي بمنعها من السفر على خلفية ثلاثة أحكام قضائية نهائية لم تُنفذ بعد.

ووفقاً لمصادر ، تم صرف بوسي من جهات التحقيق عقب تقديمها معارضات على تلك الأحكام، غير أنه تقرر منعها من مغادرة البلاد إلى حين تسوية مشاكلها القانونية بشكل كامل.

وبعد ساعات من الإفراج عنها، اختارت بوسي الرد بطريقتها الخاصة عبر صفحتها الرسمية على " "، حيث نشرت مقطع فيديو قصير "ريلز" مرفقاً بأغنيتها الشهيرة "مش شايفنهم"، في أول تعليق علني لها بعد الحادثة، ما زاد من تفاعل الجمهور على مواقع التواصل.

وكانت بوسي قد عاشت مؤخراً نشاطاً فنياً ملحوظاً، إذ شاركت في تقديم الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" بعنوان "الشقاوة"، إلى جانب النجم المغربي سعد لمجرد، في أول تعاون فني يجمعهما. الأغنية التي كتبها تامر ولحنها عزيز الشافعي حظيت بانتشار واسع، واعتُبرت من أبرز الأعمال الغنائية الجديدة على الساحة