وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب
وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب
A-
A+

وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب

فن

2025-09-24 | 06:23
وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب
وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب

فيما أثار قرار مديرية التربية في حلب بتغيير أسماء عشرات المدارس جدلاً واسعاً، أعلن وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، تدخله المباشر لمنع إزالة اسم الشاعر الكبير نزار قباني عن إحدى المدارس في المدينة.

وقال الصالح، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، إنه تواصل مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي "انطلاقاً من واجبنا كحرّاس أمناء على الثقافة السورية العريقة ورموزها"، في إشارة إلى مكانة نزار قباني كشخصية وطنية وثقافية بارزة.

وأوضح الصالح أن وزير التربية أكد له بشكل واضح أنه لن يُسمح بإزالة اسم نزار قباني من أي مؤسسة تعليمية تابعة للوزارة، مشدداً على أن "نزار لم يكن شاعر دمشق فقط، بل شاعر سوريا والعرب جميعاً".

وكان قرار مديرية التربية بحلب قد تضمّن تغيير أسماء 128 مدرسة دفعة واحدة، من بينها "مدرسة نزار قباني للتعليم الأساسي - حلقة أولى" الواقعة في حي الزهراء، والتي جرى استبدال اسمها باسم "مدرسة حذيفة بن اليمان".

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00
بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟
07:50

