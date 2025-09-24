وزير الثقافة السوري محمد ياسين يتدخل لإبقاء اسم نزار قباني على مدرسة في حلب

وقال الصالح، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، إنه تواصل مع وزير التربية والتعليم تركو، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي "انطلاقاً من واجبنا كحرّاس أمناء على الثقافة العريقة ورموزها"، في إشارة إلى مكانة كشخصية وطنية وثقافية بارزة.

وأوضح الصالح أن وزير التربية أكد له بشكل واضح أنه لن يُسمح بإزالة اسم نزار قباني من أي تابعة للوزارة، مشدداً على أن "نزار لم يكن شاعر فقط، بل شاعر والعرب جميعاً".

وكان قرار مديرية التربية بحلب قد تضمّن تغيير أسماء 128 مدرسة دفعة واحدة، من بينها "مدرسة نزار قباني للتعليم الأساسي - حلقة أولى" الواقعة في حي ، والتي جرى استبدال اسمها "مدرسة حذيفة بن اليمان".