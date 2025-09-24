الأخبار
لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95
لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95
لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95

فن

2025-09-24 | 06:55
لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95
لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95

خلال مشاركتها في إحياء حفل فني ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95 في المنطقة الشرقية، لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار وتصدّرت محركات البحث، بعد موقف عفوي مليء بالمشاعر وجّهته إلى زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وسط تصفيق الجمهور وهتافاته.

وعلى خشبة مسرح "ظهران إكسبو"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، خاطبت أحلام زوجها قائلة:"أحببتك لأن عيد ميلادك يوافق اليوم الوطني السعودي."

لتضيف بعدها بكل حب وصدق:"تزوجتك لأني أحبك."

وأكدت أحلام أمام جمهورها الكبير أنها تكرر هذه العبارة دائماً لزوجها، لكنها شعرت برغبة في إعلانها هذه المرة على العلن، تقديراً لهذه المناسبة الخاصة، وتعبيراً عن مشاعرها، ما أضفى على أجواء الحفل طابعاً شخصياً مؤثراً.

واستهلت النجمة الخليجية الحفل بتهنئة الشعب السعودي وقيادته بمناسبة اليوم الوطني، معربة عن فخرها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، ومؤكدة على عمق العلاقة التي تربطها بالمملكة.

وانطلقت أحلام بعدها في فقرتها الغنائية، فافتتحتها بأغنية "ناوي لك على نية"، ثم قدّمت باقة واسعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلاً كبيراً، وتضمّنت أكثر من 30 أغنية تنوّعت بين القديم والجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية والعرضات السعودية، من بينها "توشح بالخضار" و**"أمجادنا"**، وسط أجواء احتفالية طغت عليها مشاعر الفرح والاعتزاز.

حفل أحلام جاء ليتوّج سلسلة من الفعاليات الفنية التي تشهدها المملكة ضمن احتفالاتها السنوية، وكرّس مرة جديدة مكانة الفنانة الإماراتية كواحدة من أبرز الأصوات الخليجية جماهيريةً وحضوراً.

اقرأ ايضا في فن

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

