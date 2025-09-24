لحظة رومانسية تجمع أحلام ومبارك الهاجري تـ ـشعل حفل اليوم الوطني السعودي الـ95

وعلى خشبة مسرح "ظهران إكسبو"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، خاطبت أحلام زوجها قائلة:"أحببتك لأن عيد ميلادك يوافق الوطني السعودي."

لتضيف بعدها بكل حب وصدق:"تزوجتك لأني أحبك."

وأكدت أحلام أمام جمهورها الكبير أنها تكرر هذه العبارة دائماً لزوجها، لكنها شعرت برغبة في إعلانها هذه المرة على العلن، تقديراً لهذه المناسبة الخاصة، وتعبيراً عن مشاعرها، ما أضفى على أجواء الحفل طابعاً شخصياً مؤثراً.

واستهلت الخليجية الحفل بتهنئة الشعب السعودي وقيادته بمناسبة اليوم الوطني، معربة عن فخرها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، ومؤكدة على عمق العلاقة التي تربطها بالمملكة.

وانطلقت أحلام بعدها في فقرتها الغنائية، فافتتحتها بأغنية "ناوي لك على نية"، ثم قدّمت باقة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلاً كبيراً، وتضمّنت أكثر من 30 أغنية تنوّعت بين القديم والجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية والعرضات ، من بينها "توشح بالخضار" و**"أمجادنا"**، وسط أجواء احتفالية طغت عليها مشاعر الفرح والاعتزاز.

حفل أحلام جاء ليتوّج سلسلة من الفعاليات الفنية التي تشهدها ضمن احتفالاتها السنوية، وكرّس مرة مكانة الفنانة الإماراتية كواحدة من أبرز الأصوات الخليجية جماهيريةً وحضوراً.