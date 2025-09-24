الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد &quot;SN Collection&quot; من بيروت: &quot;لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب&quot;
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"
A-
A+

سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"

فن

2025-09-24 | 07:11
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"

أطلق الفنان العراقي سيف نبيل ألبومه الجديد "SN Collection" في حفل مميز أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، معبّراً عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تتويج لمجهود طويل بذله مع فريق عمله، مؤكداً أن جمهوره يستحق أن يعيش معه هذه اللحظة الاستثنائية.

وفي مقابلة مع قناة "الجديد"، أوضح نبيل أن كل أغاني الألبوم قريبة من قلبه وتشبه شخصيته، لكنه طلب من جمهوره أن يشاركوه آراءهم حول الأغنيات التي تعكس شخصيته أكثر، خصوصاً أنه قام بتلحين ثماني أغانٍ من الألبوم الجديد.

وأكد الفنان العراقي عمق علاقته بلبنان وشعبه، قائلاً إنه لا يشعر بالغربة في بيروت بل يعتبرها بلده الثاني، مشدداً على حبه الكبير للجمهور اللبناني الذي لطالما دعمه ووقف إلى جانبه. وأضاف: "رغم الأزمات، أنا متفائل بمستقبل الدول العربية، والفن سيبقى دائماً رسالة حب وإنسانية".

وحول الانتقادات والشائعات التي تلاحق الفنانين، قال نبيل إن ذلك أمر طبيعي، لكنه يفضل تجاهل أي إشاعة أو انتقاد غير بناء، ويعتمد فقط على التعليقات الإيجابية والبنّاءة التي يستفيد منها لتطوير مسيرته.

وفي ختام حديثه، وجّه سيف نبيل رسالة شكر لجمهوره في العالم العربي، معبّراً عن امتنانه الكبير لدعمهم المستمر وتواصلهم الدائم معه، مؤكداً أن نجاحه يعود بالدرجة الأولى إلى محبة جمهوره وثقتهم به.

اقرأ ايضا في فن

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

اخترنا لك
سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00
بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟
07:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025