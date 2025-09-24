سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"

وفي مقابلة مع "الجديد"، أوضح نبيل أن كل أغاني الألبوم قريبة من قلبه وتشبه شخصيته، لكنه طلب من جمهوره أن يشاركوه آراءهم حول الأغنيات التي تعكس شخصيته أكثر، خصوصاً أنه قام بتلحين ثماني أغانٍ من الألبوم الجديد.

وأكد الفنان عمق علاقته بلبنان وشعبه، قائلاً إنه لا يشعر بالغربة في بل يعتبرها بلده الثاني، مشدداً على حبه الكبير للجمهور اللبناني الذي لطالما دعمه ووقف إلى جانبه. وأضاف: "رغم الأزمات، أنا متفائل بمستقبل ، والفن سيبقى دائماً رسالة حب وإنسانية".

وحول الانتقادات والشائعات التي تلاحق الفنانين، قال نبيل إن ذلك أمر طبيعي، لكنه يفضل تجاهل أي إشاعة أو انتقاد غير بناء، ويعتمد فقط على التعليقات الإيجابية والبنّاءة التي يستفيد منها لتطوير مسيرته.

وفي ختام حديثه، وجّه رسالة شكر لجمهوره في ، معبّراً عن امتنانه الكبير لدعمهم المستمر وتواصلهم الدائم معه، مؤكداً أن نجاحه يعود بالدرجة الأولى إلى محبة جمهوره وثقتهم به.