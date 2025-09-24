سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"

وفي مقابلة مع قناة "الجديد"، أوضح نبيل أن كل أغاني الألبوم قريبة من قلبه وتشبه شخصيته، لكنه طلب من جمهوره أن يشاركوه آراءهم حول الأغنيات التي تعكس شخصيته أكثر، خصوصاً أنه قام بتلحين ثماني أغانٍ من الألبوم الجديد.
وأكد الفنان العراقي عمق علاقته بلبنان وشعبه، قائلاً إنه لا يشعر بالغربة في بيروت بل يعتبرها بلده الثاني، مشدداً على حبه الكبير للجمهور اللبناني الذي لطالما دعمه ووقف إلى جانبه. وأضاف: "رغم الأزمات، أنا متفائل بمستقبل الدول العربية، والفن سيبقى دائماً رسالة حب وإنسانية".
وحول الانتقادات والشائعات التي تلاحق الفنانين، قال نبيل إن ذلك أمر طبيعي، لكنه يفضل تجاهل أي إشاعة أو انتقاد غير بناء، ويعتمد فقط على التعليقات الإيجابية والبنّاءة التي يستفيد منها لتطوير مسيرته.
وفي ختام حديثه، وجّه سيف نبيل رسالة شكر لجمهوره في العالم العربي، معبّراً عن امتنانه الكبير لدعمهم المستمر وتواصلهم الدائم معه، مؤكداً أن نجاحه يعود بالدرجة الأولى إلى محبة جمهوره وثقتهم به.