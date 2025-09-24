بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟

وبيسان، التي أشادت بمسيرة سيف نبيل، أوضحت أنها لا تعتبره مجرد "زميل"، بل فنان صاحب مسيرة طويلة كانت من معجبيه قبل أن تبدأ رحلتها الفنية الخاصة، مضيفة أن تجربته تشكل مصدر لها.

وعن تتويجها بجائزة الموريكس دور، عبّرت عن فخرها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها أهدت الجائزة إلى عائلتها التي دعمتها منذ بداياتها. أما في ما يتعلق بالانتقادات والهجوم الذي تتعرض له أحياناً على مواقع التواصل، فقد اكتفت بالقول: " يسامحكم، ما فيني أرضي كل الناس، وبكرا بتشوفوا العكس".

وفي تعليقها على ما يُثار أحياناً من خلافات بين الفنانين، أكدت بيسان أنها شخصية صريحة ولا تجيد النفاق، مضيفة: "ما بقدر كون صديقة مع الجميع، وهذه طبيعتي".

أما عن أعمالها المقبلة، فكشفت أنها تحضّر لأغنيات ومفاجآت فنية، مشيرة إلى أن نجاح أي عمل جديد يدفعها لتقديم جهد أكبر في خطواتها التالية. كما عبّرت عن رغبتها القوية بزيارة قريباً، لكنها أوضحت أن الظروف لم تسمح لها حتى الآن بتحقيق هذه الزيارة.

بهذا الحضور، جمعت بيسان بين دعمها لزميلها سيف نبيل من جهة، وإبراز خطواتها الفنية المتصاعدة من جهة أخرى، لتؤكد أنها ماضية في مسيرتها بثبات، رغم كل التحديات والانتقادات.