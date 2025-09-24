الأخبار
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير &quot;ورود وذنوب&quot; مع مراد يلدرم
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
A-
A+

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

فن

2025-09-24 | 11:36
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
Aljadeed
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

الحادث وقع أثناء أداء جيمري لمشهد تجسد فيه شخصية "زينب"، حيث انزلقت بشكل مفاجئ على أرضية موقع التصوير، ما تسبب في إصابة ساقها. وقد تدخّل فريق العمل سريعاً لتقديم الإسعافات الأولية لها في الكواليس قبل نقلها لاستكمال العلاج.

النجمة، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "ليلى"، حرصت على طمأنة جمهورها عبر صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، حيث نشرت صورة لها خلال تلقي العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "سقطت أثناء المشهد يا أصدقاء".

الصورة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ انهالت عليها التعليقات من محبيها وزملائها في الوسط الفني، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى استكمال تصوير العمل الذي يترقبه جمهور واسع في تركيا والعالم العربي.

بهذا الموقف، أثبتت جيمري بايسال مرة أخرى مدى تفاعل جمهورها الكبير معها، إذ تحوّلت إصابتها العابرة إلى مادة حديث عبر المنصات الرقمية، فيما يواصل فريق العمل التحضيرات لضمان استمرار التصوير بعد استقرار حالتها الصحية.

